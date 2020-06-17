台灣有許多弱勢兒童沒有機會到育樂場所遊玩，甚至被遺忘在看不見的角落，iFG遠雄廣場至今已邁入五週年，秉持著回饋社會，善盡社會責任的一份力，和長期耕耘公益活動的基隆市議員張秉鈞攜手傳遞溫暖，邀請基隆弱勢家庭子女、基隆家扶中心汐止服務處的孩子，前往iFG遠雄廣場三樓的追風奇幻島圓夢，渡過愉快的下午。

一到現場學童馬上排好隊等著進場，每個人都玩得不亦樂乎，甚是來回衝了好幾區，享受難得的免費暢玩，張秉鈞指出，其中，家扶兒庭庭，只靠媽媽做家庭代工的微薄收入維生，一家五口的生活拮据，但庭庭和兩個弟弟乖巧懂事，下課會幫忙做家事、主動寫功課，不讓媽媽操心，雖然庭庭很羨慕班上同學在暑假出去遊玩或旅行，但她知道家裏沒錢，不想增加媽媽的經濟負擔，因次這次有機會到iFG遠雄廣場追風奇幻島玩，讓她非常開心。

張秉鈞說，基隆弱勢家庭子女與家扶的孩子少有機會出遊，趁著端午前夕送愛活動，與iFG遠雄廣場合作招待暢玩遊樂區，除了免去付費的壓力外，現場還有提供基隆世紀蛋糕餐盒，及張秉鈞更加碼贈送50個櫻桃蛋糕毛巾。盼讓家扶學童留下難忘的夏日回憶。

iFG遠雄廣場總經理溫昆庭表示，期許學童們感受社會溫馨之餘，能勇於突破困境，我們持續帶給在地居民及消費者更多元甚至耳目一新的選擇，並且以一貫企業公益精神，為社會挹注正面力量與希望。

(中時 )