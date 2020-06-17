衛福部近日公布108年國人十大死因，癌症再度蟬聯榜首，去年超過5萬人死於癌症，平均每10分27秒就有1人因癌症死亡，比107年快轉12秒。值得關注的是，除了肺癌高居癌症死因第1名，受到人口老化影響，因為肺炎而奪命的人數增加最明顯。

統計顯示，十大死因依序是惡性腫瘤、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。排序與107年相同。

在癌症中，依死亡率排名則依序為肺癌、肝癌、大腸癌、女性乳癌、口腔癌、攝護腺癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。相較107年胰臟癌佔第8名，今年則超越了胃癌；卵巢癌則擠下子宮頸癌，排進了十大癌症第10名。

衛福部統計處科長陳雅俐表示，65歲以上佔總死亡人數的7成以上，45歲以上更佔總死亡人數達94.3％。癌症死亡人數又以65～74歲及85歲以上增加最多。不過，因為65歲以上高齡人口增加速度更快，以致死亡率反而下降。

◎肺炎最怕併發症，恐多重器官衰竭奪命

從癌症奪命之首的「肺癌」，以及十大死因中死亡人數增加百分比最高（6.9％）的「肺炎」來看，顯見國人飽受肺疾之苦，尤其台灣進入高齡社會，肺炎常是擊垮銀髮族健康的最後一根稻草。面對難纏的對手，長輩可以怎麼做遠離肺炎威脅？

肺炎常見致病原因包括細菌和病毒：

●細菌︰最常見的是肺炎鏈球菌，一年四季都可能發生，主要流行季節為冬季到春季。細菌引起的肺炎在成人較常見，也稱「典型肺炎」。

●病毒︰主要是A型及B型流感病毒，因此在流行性感冒盛行的秋冬季最常見。此外還有呼吸道融合病毒、腺病毒等。除了病毒，另外像是黴漿菌、披衣菌等病原引起的肺炎就成人而言相對較少，都被歸類為「非典型肺炎」。

肺炎最令人擔心的是併發症。如果肺炎波及肋膜，會使水分堆積在肋膜腔裡，造成肋膜積水，引起胸痛。持續惡化可能併發膿胸、肺膿瘍，細菌並可能經由血液循環流向全身，變成菌血症，導致多重器官衰竭等嚴重併發症，危及生命。

◎老人家精神差、沒食慾、感冒一週沒好，小心是肺炎

由於肺炎初期症狀與感冒相似，如果持續咳嗽、高燒不退、呼吸急促或喘、吃藥不見改善，就要注意是不是肺炎，建議儘快就醫。

不過，長輩常常因為肺炎症狀不明顯而被忽略，他們不一定會咳嗽、有痰、發燒，常嚴重到呼吸衰竭、幾乎喘不過氣、意識不清時，家人才驚覺不對。

可能是長輩的肺活量、肺功能愈來愈差，會隱藏症狀表現，因此不是沒有咳嗽、沒有痰，而是沒有力氣咳嗽，有痰也咳不出來；也可能不是典型肺炎，本來就不一定會咳嗽、有痰，症狀可能是胸口有點悶痛、骨頭痠痛、乾咳但沒痰。

因此，如果長輩得感冒或流感超過5～7天都沒好、精神很差（比如睡眠時間變長、不想出門）、沒有食慾，家人就要注意是不是肺炎。

（治療肺炎以抗生素為主，而且應遵照醫囑吃完整個療程，徹底清除細菌，不可擅自停藥，以免產生抗藥性。圖片來源：康健雜誌）

◎抗生素治療為主，輔以支持性療法

如果懷疑有肺炎，醫師可以透過問診、胸部Ｘ光、血液培養、血清學及尿液檢查及痰液檢查等。不過，有時要確定在肺裡搞破壞的致病原並不容易，大部份可能找不到原因或需要再做侵入性的檢查，如支氣管鏡。

一般來說，如果診斷病人是肺炎，即使還沒確定是細菌或病毒引起，也會先給予抗生素治療，控制感染；其他的肺炎治療藥物多是針對症狀處理。如果及早治療，抗生素治療7～10天後一般都可痊癒。

要注意的是，醫師開的抗生素一定要依照醫囑吃完整個療程，徹底清除細菌，不可擅自停藥，以免細菌有機會再繁殖，甚至培養出抗藥性。

至於病毒引起的肺炎，如果是流感病毒引起的，會用流感抗病毒藥物，此外就靠支持性療法，比如出現腎衰竭就洗腎，如果嚴重呼吸衰竭，就裝上呼吸器，如果能慢慢恢復，就有機會撤掉這些儀器。

（注射肺炎鏈球菌疫苗有助於降低感染肺炎。圖片來源：pixabay）

◎提升免疫力＋注射疫苗，降低肺炎來侵犯

預防肺炎最重要還是提升自我免疫力，包括勤洗手、戴口罩、控制慢性病、運動、充足睡眠、適時紓壓及多吃有助提升免疫力的食物，例如每天5～7份各種顏色的蔬果，尤其紅、橘或黃色蔬菜，也可以多攝食菇類。

高危險群也可以接種肺炎鏈球菌疫苗，包括5歲以下幼兒、65歲以上長者、患有慢性病與免疫力低下者。

此外，高危險群不但要打肺炎鏈球菌疫苗，也要打流感疫苗。因為肺炎鏈球菌常在人們感冒、免疫力弱時趁虛入侵，施打流感疫苗能守住第一關，降低得流感的風險，進而減少肺炎鏈球菌侵犯的機會。

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(中時電子報)