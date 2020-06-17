屏東縣屏安醫院行政副院長楊欣正，6日到來義鄉棚集山登山失聯，失蹤11天後傳出好消息，16日登山嚮導蕭添益及洪華駿尋獲楊欣正，屏縣議員鄭清原今（17日）依約贈與200萬元懸賞金，至於賞金用途，蕭添益表示，將更新攀登裝備。

楊欣正登山失聯後，消防局、軍方及民間救難隊每天出動百人搜尋，楊欣正好友鄭清原懸賞200萬元，希望大眾協尋，且「不論死生，獎金都會發」，加入搜索行列的蕭添益、洪華駿，分別來自台北及台中，2人都是專業的高山嚮導，16日從斷崖垂降而下，找到失聯多天的楊欣正，親友們都相當感恩。

楊欣正送醫後經診斷沒有內出血、腦出血，但前額有撕裂傷、腰椎、胸椎壓迫性骨折，17日接受手術治療，院方呼籲各界讓他安心靜養。議員鄭清原於下午3點將懸賞金匯出，各匯100萬元給蕭添益及洪華駿。兩人下午接受中央社記者電訪，蕭添益透露，與洪華駿獲得的100萬獎金，會用來更新攀登裝備，包括攀登繩、帳棚、衣服、炊具等。

另外，蕭添益也說，2人將用這筆獎金啟動下一個攀登計劃，以往攀登計劃都要靠帶隊登山慢慢存錢、或小額募款。財政部南區國稅局屏東分局則指出，關於這筆獎金，受贈者應納入個人所得申報。對此蕭添益回應，還不知道這件事，不過到時會依法申報。

(中時電子報)