儘管近日各地陸續重啟經濟活動，但企業面對疫情過後的新環境更加謹慎把關預算。最新調查指出近半數企業打算在未來幾周刪減或凍結IT支出，而IT支出重點也轉向行動資安及企業內部聯繫協作工具。

市調網站Pulse調查指出，今年5月有多達72％的企業刪減或凍結IT支出，接下來在6、7月仍有49％的企業打算如此。

接受Pulse訪談的Tweddle Group IT網路資安主管瓦爾（Michael Wahl）表示：「過去幾個月業界經歷重大轉變，一切發生得很快，目的都是為了遠距辦公。凍結預算可讓企業退一步重新思考遠距辦公的科技需求，但缺點是這將阻礙企業數位轉型。」

Pulse調查發現多數企業都不打算在今年推動重大IT採購案，只有22％的受訪者表示未來6個月內可能進行單筆金額超過10萬美元的IT採購案，比例低於3月底調查的36％。

(工商 )