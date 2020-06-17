新冠肺炎疫情肆虐全球期間，「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers）建議投資人買進黃金、白銀、俄羅斯股票，以及陸股。

2020年迄今黃金的報酬率為14％，羅傑斯表示，他在疫情期間再次加碼買進黃金與白銀。疫情增加不確定性，可望推升黃金與白銀的報酬率。每當投資人對政府或貨幣失去信心，他們便會買進黃金與白銀。

除了黃金與白銀，羅傑斯亦透露他加碼俄股與陸股。儘管羅傑斯並未明指他將哪些企業的股票加入投資組合，但想要涵蓋最多俄股與陸股的投資人，應該會想到VanEck Vectors俄羅斯ETF與iShares MSCI中國ETF。羅傑斯擅於因應各種市場環境，他與金融大鱷索羅斯（George Soros）共同創立的量子基金，在1970年代的10年報酬率高達4,200％。

被問到2020年下半年和2021年初的商品市場展望，羅傑斯表示，大陸和全球其他國家正逐漸重啟經濟活動，商品需求將會再次增加，價格也會跟著上揚。

羅傑斯指出，縱觀全球所有資產類別，目前就屬商品最便宜，而非債券、貨幣、和股票。他表示，債券陷入泡沫，多數貨幣的定價雖然沒有過高，但肯定不如先前便宜，而股價顯然也不在低點。

羅傑斯表示，現階段幾乎所有商品都跌至低點，每位商品使用者都能受惠。

新冠肺炎疫情讓全球經濟跌進衰退，羅傑斯表示，他前次接受S ＆ P Global Platts訪問時曾表示，下一次全球經濟陷入危難，將是他有生以來最嚴重的一次，結果當初說的話真的應驗。

羅傑斯表示，目前的經濟低迷尚未結束，在結束前還會經歷低潮。經濟將會出現幾波反彈，不過由於美國政府負債過高，可能要花點時間才能復甦。

(工商 )