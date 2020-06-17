美國電動卡車製造商尼可拉汽車（Nikola Motor）的電動皮卡Badger預計2022年投產，尼可拉創辦人暨執行長米爾頓（Trevor Milton）發下豪語，表示Badger將擠下福特F-150，成為美國最暢銷的皮卡。

米爾頓表示，公司將透過Badger接觸全球的消費者，從福特F-150手中奪下皮卡王座。

米爾頓指出，Badger將自6月29日起開放預購，訂金在250至5,000美元之間，皮卡的售價介於6萬至9萬美元。他坦言Badger的售價高於特斯拉（Tesla）電動皮卡Cybertruck，後者的訂價自3.99萬美元起跳。

米爾頓強調，尼可拉並不是要打造Cybertruck的對手產品，因為Badger是真正的皮卡。他表示：「Badger是美國民眾習慣的真皮卡，尺寸與福特F-150相當。」

尼可拉不打算自行生產Badger，而是與現有汽車廠合作。米爾頓表示，目前有3家潛在合作對象，公司將近幾個月宣布最終的代工廠。

依據米爾頓提出的時間表，尼可拉可能在9月舉行的Nikola World大會公布合作夥伴。該公司可望於29日公布更多有關年會的細節消息。凡是預購Badger的車主，便能拿到Nikola World大會的入場券。

Badger有純電動車版本與氫燃料／電動混合款，電動版的行駛距離為300英里，燃料電池版為600英里。

尼可拉揮軍電動皮卡市場將面臨激烈競爭，從通用（GM）等大型汽車製造商再到Rivian等新創公司，未來幾年都將推出新車款。

儘管尼可拉目前尚未有營收，米爾頓表示，尼可拉降低貨車碳足跡的使命吸引投資人注意。

尼可拉自4日借殼上市後，股價便猶如乘坐雲霄飛車，上市首日收在34美元，9日躥升至近94美元，市值一度超越福特。

(工商 )