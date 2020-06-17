衛福部今（16）日報告108（2019）年國人10大死因，癌症蟬聯38年持續佔據第1位。108年共有50,232人死於癌症，然而大腸癌雖然發生率最高，癌症死亡人數最多卻是肺癌，國健署副署長賈淑麗表示，肺癌最主要發生因子就在吸菸，大腸癌死亡率較低，很可能因篩檢率高，讓患者能早期治療。

衛福部108年10大癌症死因包含：肺癌、肝癌、大腸癌、女性乳癌、口腔癌、前列腺（攝護腺）癌、胰臟癌、胃癌、食道癌、卵巢癌。衛福部統計處科長陳雅俐表示，比較108年與107年，前6大主要癌症的順位都沒有變，特別是肺癌與肝癌，連續40年排名前2名，口腔癌、前列腺癌、胰臟癌、卵巢癌排名都往前。

分析10大癌症死亡人數，第1名肺癌死亡9,701人，標準化死亡率每10萬人死亡22.8人；第2名肝癌死亡7,881人，標準化死亡率每10萬人死亡18.8人；第3名大腸癌死亡6,436人，標準化死亡率每10萬人死亡14.9人；第4名女性乳癌2,633人，標準化死亡率每10萬人死亡13.1人；第5名口腔癌死亡3,425人，標準化死亡率每10萬人死亡8.9人。

國健署副署長賈淑麗針對癌症死因解釋，肺癌70%發生原因在於吸菸，雖然菸害防制法推動，讓肺癌整體比率下降，但仍然有許多民眾有菸癮。站在政府立場，必須持續推動菸害防制，並且家族內有肺癌患者，肺癌罹患機會也會提高7倍，因此具有家族風險民眾，最好要注意肺癌危險，降低接觸危害因子。

賈淑麗持續說明，10大癌症死因第2名肝癌，慢性肝炎是最主要成因，例如B型肝炎與C型肝炎；不過在75年左右B型肝炎疫苗公費施打下，B型肝炎發生率就開始降低，近年C型肝炎藥費有健保支付，相信肝癌死亡率都會持續降低。

另一方面，大腸癌雖然是10大癌症發生第1名，10大癌症死因第3名，賈淑麗特別說，但因為大腸癌糞便潛血篩檢在93年就開始實施，108年時接受檢查約33萬人，當中2.6萬人確診癌症，3萬人檢出癌前病變，有效在癌症初期就能完成治療，大幅增加存活率。研究發現每2年篩檢1次糞便潛血，就能減少35%死亡風險。

女性乳癌只有女性會發生，卻在不論男女的總排名上都在10大癌症死因的第4位，顯見乳癌的嚴重性。賈淑麗提醒，乳癌在癌症屬性中，算是發展比較快速的癌症，加上檢查不方便，即便政府有推動免費篩檢，接受度也不如糞便潛血與口腔癌檢查。然而藉由乳房X光攝影，卻能夠及早找出異常組織。因乳癌出現症狀有時為時已晚，因此呼籲符合資格女性，每2年接受1次乳房攝影檢查，能夠下降乳癌死亡率41%。

(中時電子報)