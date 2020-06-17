路透社報導，法國益普索市場研究公司（Ipsos Limited）對美國民眾的調查顯示，美國總統川普的民調降至七個月以來的新低，僅剩35%，相對的，民主黨的拜登上升13個百分點，達到48%。

在6月10日至16日的民意調查中，有48％的登記選民表示，他們將在11月3日的選舉中，支持民主黨推出的候選人喬·拜登（Joe Biden），只有35％的選民選擇支持川普。

顯然美國新冠病毒大流行，以及抗議警察的過度執法，兩件事重挫了川普的民調。

路透社/益普索的民意調查還顯示，美國57％的成年人，不滿意川普的行政表現，而只有38％的成年人仍然支持川普，這是川普自去年11月，國會對總統發動彈劾以來的最低支持率。

甚至，川普的共和黨支持率也在鬆動，從今年3月到6月，共和黨人對川普的支持度都在下滑，下降了13百分點。

美國遇到新冠病毒大流行，隨之而來的經濟衰退，還有上個月在明尼阿波利斯的喬治·弗洛伊德遭警方壓迫致死事件，引起了人們對川普政府的反感。

川普在這3件事的應對都相當糟糕，一開始大陸疫情爆發時，川普以隔岸觀火的態度，沒有做出應對；當疫情進入美國並快速擴散時，川普仍然輕忽防疫，並且提出好幾個錯誤的建議，比如施打消毒水抗病毒，還有多次堅持羥氯奎寧可以治療與預防新冠病毒，儘管醫學界警告，羥氯奎寧並未有臨床上的證據。

如今的美國，有11.6萬多人死於新冠病毒，有210萬以上的人被感染，是迄今為止世界上感染病毒人數最多的國家。一些重新開放的州，例如佛羅里達州、亞利桑那州和德州，病例又明顯增加，顯示疫情並未結束。

55％的美國人，不滿意川普對新冠病毒的應對處理，只有40％的美國人表示還可接受，這是自3月初，路透社/益普索開始追踪該問題以來，川普最低的民意。

至於明尼阿波利斯的佛洛伊德被殺事件，川普的對外談話也受到批評，他沒有表示出對受害者的同情，以及對警方執法的檢討。

新冠病毒對美國經濟的影響很大，多間企業紛紛歇業，甚至直接選擇破產清算，美國人越來越把關心議題轉移到經濟和就業。

不過，相似川普的經濟管理的仍然比拜登來的多，43％的登記選民表示，他們認為川普比拜登更會搞經濟，只有38％的選民認為拜登比川普更好。

羥氯奎寧的民意調查，收集了來自4,426名美國成年人的回應，其中包括2,047名民主黨人和1,593名共和黨人。該民意測驗的可信度區間是正負2個百分點。

(中時電子報)