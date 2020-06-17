離岸風電商沃旭能源贊助的全台首座百萬瓦級 (MW) 儲能示範系統，今在彰化師範大學寶山校區正式啟用，該系統為台達電協助建置。(圖：沃旭提供)

2025年再生能源占比提高，儲能系統是電網穩定關鍵。離岸風電龍頭沃旭投入8000萬贊助的的百萬瓦級(MW)儲能示範系統，今在彰化師範大學寶山校區正式落成。未來除可助提升電網效率與穩定性的研究，也可扶植本土企業掌握儲能商機。

沃旭是在 2017 年第 4 季起就籌備儲能計畫，2018年贊助彰師大成立儲能研究中心。該計畫除國立彰化師範大學、彰化縣政府加入外，硬體系統是由台達電子建置。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔說明，投資儲能系統，除落實綠能科技應用，也是培育綠能研究人才。至於此座儲能系統完成後，後續是否有第二步加碼計畫？她說目前暫時沒有，要看後續是否取得政府第三階段區段開發開發權而定。

該座百萬瓦級儲能示範系統將交由國立彰化師範大學管理。沃旭能源則會提供贊助國立彰化師範大學工學院聘用一名研究助理，專職負責系統監測以及協調相關研究工作。

國立彰化師範大學校長郭艶光表示，以這座儲能系統為基礎，可發展出超過20項相關研究主題，包括智慧電網、微電網、電力電子、儲能設備策略管理等。

除儲能系統外，沃旭斥資70億，為了大彰化東南及西南離岸風場電力上岸所建置的2座陸上變電站，目前陸上土木工程如火如荼，大概已完成2到3成，地基已完工，正在進行地下室工程，預計年底可把地上建物都蓋好。

沃旭表示，明年開始零件可運至台灣近海進行重件施工，進行海纜等海上工程，目標2021年12月完工試運轉。等風場完工後即可協助發電降壓，再併網到台電電網供全台使用。

(中時 )