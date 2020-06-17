美股自3月下旬低點強勁反彈，在這波上漲過程中，曾警告投資人熊市還沒結束的專家James Bianco如今決定轉向多頭，並改口美股年底前不排除再創新高，其背後最大推手就是聯準會（Fed）空前的救市行動。
CNBC報導，研究機構Bianco Research總裁James Bianco表示，聯準會宣布開始購買個別公司債，是當前股市主要的驅動力，並有效地營了一個市場環境，讓散戶和當沖客都認為即使經濟衰退或爆發二次疫情，都不會遭受損失。
Bianco指出，聯準會主席鮑爾 (Jay Powell) 表態，將有幾乎無限的現金來確保美股走高，並吸引大量資金進場，「因此跟聯準會作對是愚蠢的」。
回頭看3月初疫情在全球延燒時，Bianco幾乎將手中的部位降低、重押現金，即使美股從低點反彈，他依舊持續看空，5月時還警告「股市僅是大熊反彈」，直到近期聯準會祭出一連串救市措施，他才「投降」由熊轉牛。
不過Bianco坦承，經濟的根本問題仍然存在，目前市場估值過高，只要資金持續進場就會被高估，然而當前仍有成千上萬人瘋狂湧入股市。
他還透露已在6月初投資股票，但也提醒，這並非無風險的交易，任何事情都可能搞，如疫情可能出現第二波感染、經濟復甦恐比預期差，更擔心聯準會可能改變政策等。
(中時電子報)
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