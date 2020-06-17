「姊姊」王溢正拿下勝投，並列勝投王。（資料照／范揚光攝）

今（17）日在台南球場的比賽，樂天桃猿靠著3支全壘打，包括藍寅倫2分炮以及陽耀勳、林立各1枚陽春彈，一共打進4分，終場則以5比3力克地主統一獅，保住排名首位。先發投手「姊姊」王溢正6局失3分，以「優質先發」的投球內容拿下第5勝，並列勝投王。

王溢正上周跳過一次先發，今天共投6局，被敲4支安打，包括林祐樂的2分全壘打，有5次三振、另有3次四壞球，失掉3分，表現仍佳。目前戰績5勝1敗，與隊友霸能並列勝投王。

桃猿隊贏球的關鍵還是打擊火力，全場共敲12支安打，尤其3轟更是關鍵，藍寅倫個人有3分打點，獲選單場MVP。

桃猿隊打完前3局取得5比0領先，但獅隊3局下開始反撲，4局結束追成3比5，戰況又開始緊張。不過桃猿隨即穩住陣腳，王溢正投完6局退場，黃子鵬、陳禹勳、王躍霖各投1局守住勝果。黃、陳各記1次中繼成功，王躍霖拿下第9次救援成功。

不過9局下獅隊一度攻佔二、三壘，上場打擊的陳傑憲有一棒追平比數的機會，不過他擊出二壘滾地球出局，錯過建功的機會。

(中時 )