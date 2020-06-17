作為國際中繼站與區域營運中心，香港國際機場（HKIA）近半年的狀況，比起整個香港政經環境的丕變，只有更糟、沒有最糟。標準普爾全球評級今（17）日表示，香港國際機場的客運量暴跌狀況，遠遠超過信評機構的預期，將機場管理公司香港機場管理局（AAHK）的獨立信用狀況（SACP），從“ a”下調了一個等級至“ a-”。

標普指出，進入香港的所有航班近乎是國際航班，這一點和大多數其他國際轉站機場有所不同，新冠疫情的全球大範圍檢疫措施，香港國際機場因此更容易受到全球旅行需求減弱的衝擊。據統計，香港國際機場的客運量今年以來較去年同期下降70％以上，在中國疫情高峰期間還曾幾乎完全停止。

此外，早先香港社會持續不斷的的動盪，示威現場延燒到香港國際機場，單是今年一月份，進出香港機場的旅客數量已較去年同期下降11.7％。

標普認為，所幸香港機場管理局（AAHK）的流動資金充裕，而且可以肯定，香港政府會在需要時提供足夠及及時的特別支持，因此仍然維持AAHK長期發行人的評級，並繼續將AAHK的評級與香港政府的評級相等。

(工商 )