國民黨主席江啟臣。（資料照片）

國民黨主席江啟臣帶領的改革列車，正要鳴笛上路，前主席朱立倫搶先一步拋出改革倡議，企圖為黨的改造引路，讓人嗅到明年5月黨魁選戰的煙硝味。以國民黨目前已處退一步即無死所的險境，若江、朱能保持君子之爭，合力成為國民黨桶箍，切勿重蹈內部生死惡鬥覆轍，兩人競爭黨權，反倒可能是好事。

今年初的總統、立委選舉雙輸，國民黨2018年狂勝的氣勢，瞬間跌入冰窖；高雄市長、議長雙失，更使國民黨有如還在拉肚子，又吃下瀉藥，如今甚至連市長補選人選也難產中，許多黨內人士、支持者都對未來瀰漫焦慮不安的悲觀氣息。如何凝聚信心、重振士氣，以身示範地帶領國民黨找出生天，藍營菁英無論現任或前任主席，的確責無旁貸。

回顧3月初，江啟臣以近7成得票率當選黨主席，接下被視為爛攤子的黨務，既展現中壯世代的勇氣，也凸顯黨內對世代交替的期許。儘管他上任3個月來銳意革新，但遭逢疫情持續衝擊、綠營全面執政的專橫，國民黨支持度仍不升反降，尤其高雄府會龍頭雙失，更重挫江的威信及全黨士氣，如今正待全面啟動改革之際，與其擔心、甚至分心於黨權之爭，不如全心致力翻轉國民黨，只要成功扮演稱職的黨主席，何懼他人挑戰？

而朱立倫擁有豐富的黨政經歷、人脈，目前雖無任何公職及舞台，但國民黨有難，身為前主席又是藍營領袖，當然不應置身事外，況且至今仍有不少人鼓勵他再戰2024，因此朱即使有志重掌黨機器，再經 2022九合一選戰操兵，徐圖下屆大位，包括江陣營在內都無可厚非。

不過江、朱及其陣營都須謹記，國民黨從家大業大走到日薄西山，癥結之一就是「勇於內鬥、怯於外侮」。如今國民黨奄奄一息，若為爭黨權而揮刀互砍，縱使明年成為黨魁，全黨卻因內鬥加速敗亡，黨魁將是頭號罪人。如何在競爭中相互合作，都扮演重振國民黨的桶箍，江、朱都須有此智慧。

(中時 )