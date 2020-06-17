2020年AWI亞洲葡萄酒學會第8屆全國校際盃年輕侍酒師決賽，龍華科大觀光系3學生獲優勝；開心與指導老師謝美婷(左二)合影。（校方提供／賴佑維桃園傳真）

第8屆全國校際盃年輕侍酒師精英賽總決賽成績揭曉，龍華科技大學觀光休閒系老師謝美婷，指導系上同學楊英鈺、顏妤倢、曾姿庭，首次參賽即以專注沉穩表現，同獲優勝獎肯定。3人初試啼聲，成績相當不俗，也顯見觀光系雄厚實力。

由AWI台灣亞洲葡萄酒學會主辦的校際盃年輕侍酒師精英賽，是台灣唯一的校際盃年輕侍酒師比賽，參賽選手將身著正式侍酒師服裝，宛如校園奧斯卡獎。今年並邀請具有國際侍酒師資格專業評審擔任裁判，並以國際賽規格評分。

龍華科大觀休系謝美婷帶領系上楊英鈺、顏妤倢、曾姿庭，在初賽時順利通過葡萄酒知識考試，與45名選手進入總決賽。決賽選手涵蓋台灣各地學生與來自越南、馬來西亞選手，互展高超侍酒技術，以專業服務在5分鐘內完成侍酒服務，競爭過程激烈。3位同學在決賽中，展現專業自信及優雅的侍酒師服務態度，表現深獲國際評審肯定，最後以優異成績獲得優勝獎肯定。

謝美婷指出，總決賽選手必須在限時內完成紅葡萄酒侍酒服務，包含葡萄酒開瓶、挑酒杯、醒酒、過瓶、餐飲禮儀，臨場反應與專業知識外語應答，以充分展現侍酒師的專業訓練與無微不至的服務。

由於該競賽並非人人皆有獎，且同學都是首次參與侍酒師競賽，顏妤倢、曾姿庭是1年級學生。楊英鈺則是新南向專班3年級越生。經過平時努力與嚴格訓練下，獲獎不僅為龍華增添光彩，同學們更在比賽過程收穫滿滿，也讓觀休系學生引以為榮。

楊英鈺表示，在專班經過3年的學習，她認為，學校新南向產學專班不論在教學、課程和生活安排，都貼心規劃並有完整配套，除專業課程，更注重華語、英文及產學合作，有助未來的職涯發展；也期許順利畢業，獲得學士學位及專業技能，開創自己的光明未來。

(中時 )