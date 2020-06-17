南韓超夯選秀節目《Produce101》開播後，成功製造出國民女團、男團，也炒起選秀風，但第四季結束後驚爆「全作假」！檢警深入調查，主要製作人安俊英在第二季中因僅偽造一人票數，檢方稱「不構成犯罪」，判不起訴；但安俊英在第三季和第四季分別被處以兩年和一年八個月刑期。

綜合韓媒報導，Mnet電視台的選秀節目《Produce101》系列造假案，檢警依照每一季深入調查，不久前已公布第三季和第四季的判刑，主要製作人安俊英不僅收賄，又影響國民投票結果，分別被處以兩年和一年八個月有期徒刑；但今(17)日首爾中央地方檢察院卻公布第二季調查結果，判安俊英及另一名共犯金勇範不起訴，因為「只偽造一名練習生票數」。

檢方對此也解釋，因為罪犯第二季只偽造一名練習生的票數，和第三季、第四季全造假的詐欺和妨礙業務不一樣，在法律中不適用詐欺嫌疑人，故判不起訴；不過，大票網友都相當難以接受，不可置信地表示，「一個人的票作假，那也是犯罪了啊」、「說不定那個人的人生就因為這樣毀了」、「這樣就不算犯罪嗎？」

(中時電子報)