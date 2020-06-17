大陸國家主席習近平17日參加中非特別峰會，往年中非峰會都在北京舉行，猶如「萬邦來朝」，今年因疫情改採視訊會議方式舉行，習近平並發表演講，他指出，中方將在中非合作論壇框架下，免除有關非洲國家截至2020年底到期對華無息貸款債務。中方願同國際社會一道，加大對疫情特別重、壓力特別大的非洲國家的支持力度，包括進一步延長緩債期限，幫助其克服當前困難。習也說，反對將疫情政治化、病毒標籤化，反對種族歧視和意識形態偏見，堅定捍衛國際公平正義。

新華社報導，習近平在中非團結抗疫特別峰會上的主旨講話指出，這次疫情突如其來，給世界各國帶來嚴重衝擊，奪走數十萬人寶貴生命。習近平提議，為在疫情中的不幸罹難者默哀，向他們的親人表示慰問。

習近平表示，面對疫情，中國和非洲經受了嚴峻考驗。中國人民經過艱苦卓絕努力，付出巨大代價，控制住國內疫情，但仍面臨反彈壓力。非洲各國政府和人民眾志成城，非洲聯盟全力協調，採取有力舉措，有效緩解了疫情，成果來之不易。

習近平指出，面對疫情，中國和非洲相互聲援、並肩戰鬥。在中國抗疫最艱難的時刻，非洲送來寶貴支持，我們銘記於心。非洲疫情暴發後，中國率先馳援，同非洲人民堅定站在一起。

他還說，面對疫情，中非雙方更加團結，友好互信更加鞏固。我願重申，中方珍視中非傳統友誼，無論國際風云如何變幻，中方加強中非團結合作的決心絕不會動搖。

習近平指出，當前，疫情仍在全球蔓延，中國和非洲都面臨抗疫情、穩經濟、保民生的艱鉅任務。我們要堅持人民至上、生命至上，統籌資源，團結合作，盡最大努力保護人民生命安全和身體健康，最大限度降低疫情負面影響。

習近平表示，第一，要堅定不移攜手抗擊疫情。中方將繼續全力支持非方抗疫行動，抓緊落實我在世界衛生大會開幕式上宣布的舉措，繼續向非洲國家提供物資援助、派遣醫療專家組、協助非方來華採購抗疫物資。中方將提前於年內開工建設非洲疾控中心總部，同非方一道實施好中非合作論壇框架內“健康衛生行動”，加快中非友好醫院建設和中非對口醫院合作，共同打造中非衛生健康共同體。中方承諾，新冠疫苗研發完成並投入使用後，願率先惠及非洲國家。

第二，要堅定不移推進中非合作。為克服疫情帶來的衝擊，我們要加強共建“一帶一路”合作，加快落實中非合作論壇北京峰會成果，並將合作重點向健康衛生、復工復產、改善民生領域傾斜。

他指出，中方將在中非合作論壇框架下免除有關非洲國家截至2020年底到期對華無息貸款債務。中方願同國際社會一道，加大對疫情特別重、壓力特別大的非洲國家的支持力度，包括進一步延長緩債期限，幫助其克服當前困難。中方鼓勵中國有關金融機構參照二十國集團緩債倡議，根據市場原則同非洲國家就商業主權貸款安排進行友好協商。中方將同二十國集團成員一道落實二十國集團緩債倡議，並呼籲二十國集團在落實當前緩債倡議基礎上，進一步延長對包括非洲國家在內的相關國家緩債期限。

習近平說，中方希望國際社會特別是發達國家和多邊金融機構在非洲減緩債問題上採取更有力行動。中方願在尊重非方意願基礎上，同聯合國、世界衛生組織及其他夥伴開展援非抗疫合作。

他還指出，推動非洲實現可持續發展是長遠之道。中方支持非洲大陸自由貿易區建設，支持非洲加強互聯互通和保障產業鏈供應鏈建設，願同非方一道，共同拓展數字經濟、智慧城市、清潔能源、5G等新業態合作，促進非洲發展振興。

習近平說，第三，要堅定不移踐行多邊主義。團結合作是抗擊疫情最有力的武器。中方願同非方一道，維護以聯合國為核心的全球治理體系，支持世衛組織為全球抗疫作出更大貢獻。我們反對將疫情政治化、病毒標籤化，反對種族歧視和意識形態偏見，堅定捍衛國際公平正義。

第四，要堅定不移推進中非友好。當今世界正經歷百年未有之大變局。面對新的機遇和挑戰，中非比以往任何時候都更加需要加強合作。我願同各位同事保持密切聯繫，夯實友好互信，在涉及彼此核心利益問題上相互支持，共同維護中非和發展中國家根本利益，推進中非全面戰略合作夥伴關係高水平發展。

(旺報 )