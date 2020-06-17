6月1日口罩解禁，醫用口罩再度流入自由市場買賣，不過搶手程度依舊不比議情初期遜色，電商平台所販售的醫用口罩幾乎也都被搶購一空。不過，有位口罩達人分享在全聯福利中心成功購入中衛口罩的秘訣，並整理出全台攻略，驚人的資訊讓網友們驚呼：太強大了！

這位網友在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》上分享「買全聯中衛口罩必勝秘笈」，整理出各地網友成功在全聯購買到中衛醫療口罩的店家資訊，且表示會持續更新，資訊量超級豐富。

同時，原PO也列出幾點提醒，表示有些門市的醫用口罩會放在「櫃檯或是外面的賣場」，但並不是每個門市，所以要「眼看四方，耳聽八方」。這時「和店員的應對的技巧」就顯得相當重要。

原PO建議，到賣場先檢查櫃台附近和外面賣場有沒有販售口罩，若沒有在去詢問店員，記得「不要只問一位店員」，因為有的店員不一定知道還有沒有口罩，甚至「問到對的店員，還會直接去倉庫拿給你中衛口罩！」

貼文一出，網友紛紛表示「是我看過最强大的分享文」、「超專業」、「解析得比全聯老闆更精準。」另外，網友提醒，若進去全聯有看到張貼未有藥妝許可證的字樣就無須再去，可以直接離開了！這樣比較省時。

網友提醒，若進去全聯有看到張貼未有藥妝許可證的字樣就無須再找了。（摘自：口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流）

(中時電子報)