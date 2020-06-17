前高雄市長韓國瑜今天(17日)63歲生日，他在臉書貼出一張照片。資深媒體人陳揮文特別點出，韓國瑜在看韓粉寄給他的信和卡片，最大亮點就是腳上那雙拖鞋，感覺很放鬆。

韓國瑜在生日前夕貼出他和柴犬的Q版LOGO當作臉書封面照片，並寫道「做對的事、幫助弱小的人、有一顆正直的心，面對逆境，都不要失去堅強的勇氣」。另外也在生日當天貼出他在看韓粉寄給他的卡片照片。

陳揮文在直播節目中表示，韓國瑜穿著拖鞋在看韓粉寄給他的卡片照片，穿著拖鞋代表很悠閒，這樣很好，就是這樣輕輕鬆鬆、很放鬆，人生就是這樣，不要有那種壓力。陳揮文感嘆，韓國瑜每天被罵、每天被黑，但是沒有人敢黑前行政院副院長陳其邁，他還幫陳其邁加油，這就是今天台灣社會藍綠的差別。

陳揮文不禁說，如果韓國瑜對過去1年多的辛苦，做事的辛苦，是笑一笑，他是每天在澄清。他跟李佳芬和李佳芬爸爸，全家人這樣子被抹黑，包括對大女兒韓冰很羞辱的傳言，如果從事政治要這樣，不如不要。這就很像他是十惡不赦的草包跟壞蛋一樣，各種對他的辱罵，包括支持他的韓粉，也被修理。

韓國瑜一張看韓粉信件的私人照，陳揮文看到最大亮點，竟是他腳上那雙拖鞋。(翻攝陳揮文直播)

(中時電子報)