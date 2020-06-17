吃到飽餐廳在台灣一直很受歡迎，無非是衝著CP值而來，但錯誤的點餐方式恐讓消費者虧到，有網友就分享去吃到飽的三個重點，更保證「保證讓店家氣死」，文章讓網友全笑翻。

一名網友在PTT發文表示，自己邊緣人，預約燒烤餐廳，豈料女店員接電話時聽到只有他一人就笑不停，讓他超不爽，直說邊緣人吃烤肉被笑就算了，還要被收10%服務費。另一名鄉民馬上翻出4年前經典文章，分享三個如何在吃到飽餐廳吃到回本的重點，分別是「油分」、「水分」跟「讓經理氣到發抖」。

該鄉民指出，通常去餐廳，店員開頭都會問「要不要基本盤」，所謂基本盤指的就是放很久的肉盤，當然要拒絕，這時店員臉會很臭，因為基本盤沒出掉會很麻煩。

結著該鄉民指出吃到飽回本三大重點，分別是水分、油分以及吃到經理氣到發抖。他表示，水分指的是汽水絕對不能喝，太容易撐，但適當引用清淡飲品反而能促進食慾，吃下更多肉，推薦紅茶或檸檬水。油分部分，該鄉民表示很多人都認為要點昂貴豬大腸就能回本，這觀念大錯特錯，他解釋豬大腸雖然貴，但太油膩，容易讓人吃膩想吐，因此別考慮豬大腸回本法。

接著氣死經理部分，該鄉民表示自己不吃牛，但沒關係，先來10盤雙人份豬雪花，其次可以選擇梅花肉、里肌肉，別點便宜的五花肉。肉上來的這段期間，先去廁所多抽幾張擦手紙，回來兩張兩張鋪滿桌子，肉來了烤老一點油水會比較少，然後撲上去紙上，再蓋兩層吸油紙 開始吸剩餘油水，他表示用手壓太浪費時間，這樣才有時間烤肉，他強調「雖然肉很老又乾澀難吃，但你是來吃回本不是來吃好吃的」。

他強調，雖然不吃火鍋，但一定要跟店員要空鍋，吃飽後就可以拿著空鍋去哈根達斯冰淇淋櫃狂挖30球，吃不下沒關係，拿回來全部煮下去喝掉，當場回本2000，若這樣經理沒氣到發抖，隔壁桌沒吐就算自己輸了，文末更得意稱「我到了燒烤店，我就是神」。

文章讓網友笑翻，直說：「看到這篇一直狂笑」、「台灣最強奧客」、「光看就覺得肚子痛，你還吃得下」、「這吃法太狂了XDD」、「我媽問我為什麼跪著看文章」、「燒烤界殺手」、「只是求回本這招真的猛」、「我出錢，你就這樣去吃一次給我看」。

(中時電子報)