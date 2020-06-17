港星李嘉欣1988年拿下港姐冠軍而出道，被封為「最美港姐」，但自2008年嫁給富商許晉亨、生下一子Jayden後，便淡出演藝圈，近日她在微博曬出一家三口出遊照，意外曝光價值3億的奢華遊艇。

李嘉欣日前在微博曬出一家三口坐遊艇出海的照片，開心寫下：「天氣不好，但三個人一起就好。」幸福氛圍感染大家。而他們一家人乘坐的豪華遊艇也成為亮點，據悉價值近1億港幣（約3億9千萬台幣），是義大利頗富盛名品牌，不少香港富豪都擁有這品牌的遊艇。

李嘉欣一家人身後的遊艇價值近1億港幣。（圖／翻攝自微博）

雖然李嘉欣嫁入豪門稱羨眾人，但其實早在結婚前，她自己就是娛樂圈的富婆，當年以港姐冠軍之姿入行後，演出許多電視劇和電影，其中和黎明合作的《妖獸都市》，更讓她坐上一線女主角位置，廣告價碼更曾破3百萬港幣（約1200萬台幣），加上投資債券大賺，名下還有兩棟豪宅，外界估計她在34歲時，身價就已超過兩億港幣（約7.8億台幣）。

(中時電子報)