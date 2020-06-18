【回憶殺】80年代曾以情慾電影《新金瓶梅》中的潘金蓮ㄧ角走紅的日本女星楊思敏，卻在1999年不幸罹患乳癌，並做了乳房切除手術，讓她漸漸退出演藝圈，與交往多年的男友ㄧ同打拼成為退居幕後的小女人。

本名為神乃麻美的楊思敏，擁有白晰肌膚、傲人身材，民國84年在香港電影《新金瓶梅》中ㄧ脫成名，成為紅極一時的一代豔星也多了「亞洲第一美胸」的封號，但十分惜肉的楊思敏，不像其他豔星一樣持續拍攝情慾作品，反而積極穿回衣服，以實力證明自己的演技，後來來到台灣拍攝電視劇《家有日本妻》及綜藝節目後大受好評，也逐漸洗掉觀眾的既定印象。

「亞洲第一美胸」楊思敏曾經這麼辣！罹癌切胸、隱退當老闆娘（圖／中時資料照）

不料，在1999年楊思敏事業起飛之際，竟發現罹患乳癌，讓她不得不切除乳房，由原本豐滿的34D縮減至32B，「亞洲第一美胸」的封號只能留在過去，而她也為了健康著想逐漸退出演藝圈。

「亞洲第一美胸」楊思敏曾經這麼辣！罹癌切胸、隱退當老闆娘（圖／中時資料照）

楊思敏在節目中的表現看似大膽火辣，但私底下的她卻相當單純，與日本旅遊業總監男友呂仁智（阿魯米）交往多年感情穩定形同夫妻，楊思敏生病期間不僅有男友默默守護，退出演藝圈後男友更為她開設拉麵店讓她成為最美老闆娘，雖目前不確定這間店是否還繼續經營，但確定的是她無論在哪都不讓病痛擊垮，積極努力的與最愛的人度過每一天。

「亞洲第一美胸」楊思敏曾經這麼辣！罹癌切胸、隱退當老闆娘（圖／中時資料照）

「亞洲第一美胸」楊思敏曾經這麼辣！罹癌切胸、隱退當老闆娘（圖／中時資料照）

「亞洲第一美胸」楊思敏曾經這麼辣！罹癌切胸、隱退當老闆娘（圖／中時資料照）

「亞洲第一美胸」楊思敏曾經這麼辣！罹癌切胸、隱退當老闆娘（圖／中時資料照）

(中時電子報)