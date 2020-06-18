近日有個有趣的題目，就是為什麼美股散戶投資人今年的績效打敗了機構投資人?

由券商統計資料顯示，今年以來美股散戶投資人的平均績效大約打敗(超出)S&P500指數20%左右，相對地，機構投資人打敗(超出)S&P500不到10%，這在過去較為罕見，機構投資人當然很不以為然，億萬富豪Cooperman就說，過去經驗告訴他，這些散戶最後會哭著出場~

其實這只是天時地利人和的機率，今年以來因為疫情的天災影響，美國失業人口大增二、三千萬人，加上遠距上班的人口，關在家裡不能出門，年輕人就拿點家裡的錢來炒股，根據主打免手續費的羅賓漢證券(Robinhood) 統計，今年以來美股散戶開戶數由1000萬人增加到1300萬人，這些年輕人被稱為: mom-and-pop以爸媽的錢炒股人。天災之時反倒成人人閑賦，有炒股看盤的時間，此天時也。

我們知道今年3月是美股的低點，之後就一路大漲，因此做多幾乎都對，一路大漲有背景因素，川普政府今年要連任，沒有把美國經濟拉回來誓不甘休，美國政府創紀錄的財政補貼及援助，加上FED無限量供應資金，提供了美股最重要的錢潮，此地利也。

我們來看看散戶投資到底買了什麼股票? 最多人買的前十名股票裡，前面8檔股票都是走空頭的股票，第一名跟第二名是落魄的傳統績優股福特跟GE不過已經時不我予很久了，有4檔是疫情受害股，包括: 美國航空、達美航空、嘉年華郵輪及迪士尼，另外還有大麻股Aurora及極限運動的年輕人最愛的Go pro，這些股票在4月之前都是大跌腰斬，或是腰斬二次以上的個股，就在散戶的螞蟻雄兵之下，被簇擁而上，甚至連宣布破產的租車公司HERTZ也能在巿場上再度募到錢，此人和也。

歷史雖然常常重演類似的情節，但跟一波波的海浪一樣，沒有一次是一模一樣的，這次的散戶打敗機構投資人事件是偶發事件，有天時地利人和來相挺，未來不一定能再重現。沒有見識過或者經歷過股票變壁紙，一看到股票跌深，就想去奮力去抄底，可能需要重一點的八字，才能保一路平安，有操作的人要記得適時獲利了結。

圖文/船長授權提供

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※本文由PressPlay專欄作家船長授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時電子報)