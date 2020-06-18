一根接著一根，怎麼吃都停不下來的「蝦味先」，絕對是陪伴國人長大的刷嘴零食！細條狀的餅乾設計非常好入口，無論在任何情況下都很適合來上一根，口味也越來越多樣化。繼最經典的原味口味，陸續推出香辣、泡菜口味，而在今年5月全聯上市麻辣新口味之後，今年6月決定擴大通路，現在除了全聯之外，7-ELEVEN、家樂福、大潤發、愛買也都買的到囉！

零食市場一直都競爭激烈，但唯獨蝦味先的地位屹立不搖，這一切都要歸功於口感酥脆、口味鹹香，香氣十足的鮮蝦味道叫人難以抵擋。再說，零食就是要很耐吃，能夠一口接著一口，在不知不覺中吃完，吃完了還要吸吮手指意猶未盡，如此才能成為零食界的始祖，而陪伴我們好幾十年的蝦味先就做到了！裕榮食品在口味上不斷求新求變，如今蝦味先推出麻辣口味，一推出就造成廣大回響，出現誇張的搶購潮，貨架上經常銷售一空，不難看出新口味的新魅力。

▲一拆開包裝，立刻撲鼻而來的是八角與花椒香，令人忍不住直接將蝦味先倒入口中。/圖業者提供)

原來，麻辣口味之所以能夠擄獲人心，原因就在於「嗅覺」搶先「味蕾」，意指一拆開包裝，立刻撲鼻而來的是八角與花椒香，讓人還沒開吃，就已經被香味超前部屬、口中開始分泌唾液，令人忍不住直接將蝦味先倒入口中；再者，小辣程度的辛辣不會讓人無法接受，而是入口後，微微發麻的麻辣感受，大力地抓住民眾的胃，八角與花椒香等辛香料讓人一吃難忘，以及脆感十足的口感在口中無限碰撞，無論是口味還是口感都令人忍不住大喊過癮！

除了此次麻辣新口味之外，最受歡迎的另外兩個口味就是原味及泡菜口味，經典的鮮蝦原味口味超耐吃，已經深植民心、無可取代；而泡菜的微辣口味也讓人驚豔，市面上的泡菜口味零食很少見，不然就是國人接受度不高，但蝦味先卻能保留泡菜的香，將口味提升到另一個層次，也讓人見識到裕榮食品對於自家產品的用心。民國73年就問世的蝦味先，說是陪伴國人長大一點都不為過，也是難得少見的兒時零食中，長大後還能繼續吃到的餅乾；此外，他們還進到校園裡，參與學生們的生活，撫慰學生因課業壓力造成重擔而疲累的心靈，讓國人想要放鬆心情就想到蝦味先。

▲搭配7-11第三波振興券優惠活動，蝦味先第二件只要10元。/圖業者提供

先前的蝦味先麻辣口味販售通路不多，但今年6月決定擴大上市，現在在全聯、7-11、家樂福、大潤發、愛買等5大通路都買的到。想要週末追劇配零食，或是開長途車嘴饞想吃東西嗎？不妨試試蝦味先麻辣新口味，你的心保證立刻被收服！

(中時電子報)