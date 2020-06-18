北京恐正面臨第二波疫情來襲，至傳出新疫情的11至16日，已有137例確診，讓首都如臨大敵，全市所有小區實行嚴格封閉式管理。至於疫情起源時間，陸疾病預防控制中心主任高福16日表示，北京市最新的新冠疫情可能不是5月底、6月初才出現的，時間可能要往前推一個月。

據陸媒財新網報導，高福在16日在上海針對完善重大疫情防控機制會議上表示，北京市這場疫情很可能不是6月初、5月底才出現的，很可能要提前推一個月，「這裡面已經有好多無症狀感染或輕型病人，才使得環境裡能有這麼多的病毒」，不過他也強調這是初步推論，仍須進一步驗證。

此外，高福也表示，新冠病毒會在一些陰暗潮濕、比較污染、不好的環境裡潛伏下來，這是大家沒有想到的；潛伏下來以後，它在一定的時間內再突然暴露給好多人。先前研究也指出發現，新冠病毒在陰暗潮濕的環境有一定潛伏能力。

不過，先前疾控中心流行病學首席專家吳尊友15日提出不同觀點，認為目前還不是很確定疫情開始的時間，不過「從目前發現的病例來看，他們曝露的時間、出現感染的時間最早應該在5月底前後」，而北京疫情應該是在早期就已及時發現了，因為幾乎所有病例都指向一個來源—新發地市場，說明它還在早期，沒有造成廣泛的傳播。

吳尊友此前也表示，北京這次新發地市場的疫情和當初在武漢華南海鮮市場出現的疫情都發生在農貿、海鮮市場，有一定的相似性。

(中時電子報)