屢被市場派覬覦的大同，近年因為經營權之爭，成為媒體關注焦點，外界不知道的是，這家百年老店其實不只以家電出名，就連科技、教育、足球都有大同的身影，大同還屢屢創造奇蹟，也難怪大同被市場派視為一塊肥肉。更讓人艷羨的是，早年民間曾傳過，「如果是在大同工作，男方娶妻沒問題」，可見大同的魅力。

大同早在一九一八年創立，當時林尚志以營建起家，直到一九四二年，林家第二代林挺生接班，替大同奠定基礎。林挺生曾被譽為台灣「工業之父」，用「工業報國」的理念，帶領台灣迎向工業革命浪潮。

林挺生一向以工業人自居，每週工作七天、沒有休假，二戰後，率先推出全國第一台國人自牌自製電扇，之後生產大同電鍋、冰箱，並發展製鋼、機械、家電、重電、資訊等工業產品。

林挺生不僅推動大同上市，讓大同成為台灣第一批16家上市企業之一，更讓大同拿下民營企業營收第一大寶座，還辦理藍色申報，成為「信用納稅」的模範公司，接著林挺生成立華映，成為把台灣推向全球「電視王國」的幕後推手之一，完成諸多創舉。

一九七○年代，大同寶寶、大同廣告歌紅遍大街小巷，「大同大同國貨好，大同電視最可靠～」也成為許多國人共同的回憶。尤其大同電鍋更因耐用，還曾被民眾說使用數十年零故障，成為留學生行李中必備的電器用品，更是早年的嫁妝必選品之一。

環顧二岸三地，幾乎沒有一家民營企業可和大同相比，從煉鋼到家電一條龍包產包銷的全套能力，即便台灣中鋼、大陸寶鋼都是靠著國家資源，才有機會成為全球鋼鐵大廠，也讓台灣民間曾流傳一句話，「若做媒時男方任職大同、唐榮，這樁婚事多半能成功。」

▲不只在產業有建樹，大同也跨足教育領域，成立大同大學(前身為大同理工學院)。/中時資料庫

不只在家電、資訊領域站穩腳步，原本想當老師的林挺生在一九四二年切入教育領域，創立大同初級工業職業學校（大同高中前身），一九五六年創辦大同工專（大同工學院前身，現為大同大學），替台灣企業界作育英才。

大同更成立足球隊，一九六三年的成立的大同足球隊不只替國家栽培選手，也是國內歷史最悠久的業餘足球隊，還代表台灣參加亞洲足協盃比賽。

(中時電子報)