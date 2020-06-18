美國聯準會主席鮑爾稱，美國經濟可能正進入就業顯著改善時期，但勞動力市場狀況仍將「遠不及」新冠疫情爆發前的強勁水平。鮑爾週二在參議院銀行業委員會視頻會議上聽證辭陳述時稱：「我們預計在此期間將有大量人在這個第二階段恢復工作，可稱之為反彈或復甦的開始。然後我們認為，而且我認為大多數預測人士都認為，這將使我們遠不及2月時候的水平。」、「最近，一些指標已預示經濟活動趨於穩定，一些領域出現了溫和回升。也就是說，產出和就業水平仍遠低於疫情之前的水平，經濟復甦的時間點和力度仍有巨大不確定性。」

通過這樣的觀察加之事先準備好的演講，鮑爾再次對正面經濟消息作了有所保留的評估，強調美國經濟在扭轉新冠疫情造成的重大損失之前還有很長一段路要走。

他在開幕詞中稱：「最近，一些指標顯示出經濟活動企穩，部分地區緩和回升的跡象。儘管如此，產出和就業水平仍遠低於疫情前，而且復甦時間和強度仍存在很大不確定性」

Amherst Pierpont Securities首席經濟學家Stephen Stanley在客戶報告中稱，鮑爾「繼續認為杯子是半空的。他非常擔心防疫封鎖措施引發的衰退造成永久性傷害，即使衰退結束。」

參議員們一再追問鮑爾關於經濟不平等，以及低收入人群和非裔美國人失業率的問題，因抗議警察暴力執法和種族差距的活動席捲全國。

鮑爾提到失業對低收入人群和少數族裔造成了不成比例的影響，負擔能力最差的人群遭到的打擊最大。如果不加以遏制和扭轉，經濟低迷可能會使經濟增長期取得一些改善的生活水平差距進一步擴大。

鮑爾回顧了聯準會採取的步驟，重申政策制定者「致力於在這一充滿挑戰的時期內全面使用我們的工具來支持經濟。」當被問及限制部分期限國債收益率的可能性時，鮑威爾表示政策制定者正初步評估這一選項。

就在鮑爾講話前，美國公佈了意外向好的消費者需求數據。商務部數據顯示5月零售銷售優於預期，增長17.7%，為1992年有紀錄以來最大增幅。4月該數據下降14.7%。

5月非農就業報告同樣出人意料的強勁。但是跟他當時的做法一樣，鮑爾這次也同意這是好消息，然後提醒美國人，剛剛出現的復甦仍有很大不確定性。經濟不確定性主要來自疫情發展前景的不確定性，以及防疫措施影響的不確定性。除非公眾對疫情得到控制抱有信心，否則不可能全面復甦。

如果中小型企業由於經濟復甦太慢而破產，那麼損失的將不僅僅是這些企業。這些企業是美國經濟的心臟，通常凝聚著幾代人的工作。上周發佈的預測顯示，聯準會官員預計美國經濟今年將收縮6.5%，明年將增長5%。

這些預測與鮑爾的言論非常吻合，也就是美國經濟將面臨很長一段時間的艱難掙扎，而不是徹底反彈。例如，聯準會官員的預測中值顯示，到今年年底失業率將達到9.3%，到2021年底將緩慢下降至6.5%

(中時電子報)