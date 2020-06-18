現在執掌百年老店大同，是林家第三代林蔚山的太太林郭文艷，面對市場派來勢洶洶，林郭文艷有著輸不得的壓力，她曾率領大同力抗四次市場派來襲，近年來仍積極掌舵，力圖讓百年老店大同走出自己的路，一肩擔起重振大同風采的使命。

百年老店大同，從二代林挺生過世後，就屢屢成為市場派狙擊的標的，但匹夫無罪，懷璧其罪，大同屢被狙擊，就是因為大同坐擁精華地，市場人士指出，「大同在北台灣有大量土地資產，在雙北坐擁精華地，以大同大學位在的中山北路就可得知其土地資產肥沃，估算至少上看千億元，也因此常常吸引市場派眼紅。」

四度率領大同打贏經營權大戰的林郭文艷，出身商賈之家，父親原本是北商銀總經理，她從台大商學系畢業後，轉往美國馬里蘭經濟研究所求學，返台後，原本要在台大任教，卻被林挺生挖角，改到大同工學院（現大同大學）教書。

林郭文艷28歲時，被林挺生安排嫁進林家，成為大房長子林蔚山的媳婦，搖身一變成林挺生的特助，跟在林挺生旁邊受訓。據悉，林挺生就是看上媳婦林郭文艷的精明幹練特質。

不負公公所託，林郭文艷也成為大同的鐵娘子，永遠是工作優先，每天工作16小時，一週只有一天休假，每天行程滿檔，從早到晚都再開會，在內部會議上，「三更半夜了，也只有她能一針見血發現問題。」就連走路，林郭文艷也是飛也似的，腳不落地往前直衝。

日夜力拚的林郭文艷，帶領大同打贏過四次經營權大戰，第一次是聯電榮譽董事長曹興誠結合家族成員來襲；第二次是華映前董事長林鎮弘結合前開發金董事長胡定吾來敲戰鼓，成功收受委託書收購，林郭文艷成功保住大同；第三次金主賈文中、林滄海傳出要搶進，林郭文艷出面說服金主有成；第四次是小股東結合大股東陳麗卿欲搶一席，因資格不符未成。

▲大同近年推出智慧綠建築，往往成為區域新高。/中時資料庫

除了土地資產令人垂涎，大同由於是百年老店，招牌響亮，林郭文艷帶領下仍持續活化、開發旗下龐大資產，也成為市場派覬覦標的，大同起家的營建業更是大同利用百年時間打造的經典，推出智慧綠建築，耐震環保的高品質社區建案屢創區域高價，卻仍搶購一空，也讓股東能分享土地權益活化的利益。

(中時電子報)