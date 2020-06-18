正妹主播呂佳宜和蘿蔔一起和您分享英超、義甲的復賽看點。

除了提前腰斬的法甲聯賽，歐洲五大足球聯賽本周全部恢復比賽，拜仁慕尼黑甚至已經提前在17日完成德甲8連霸。而「紅軍」利物浦只差兩勝就能贏得隊史英超首冠，登基只是時間問題，葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）效力的尤文圖斯只領先拉齊歐1分，要完成義甲9連霸仍有挑戰。

英超聯賽在台灣時間18日凌晨復賽，利物浦於停賽前領先衛冕者曼城25分之多，捧盃幾乎毫無懸念。倘若曼城18日凌晨對兵工廠踢到鐵板，利物浦甚至可能在22日對同城對手艾佛頓的「默西塞德郡」提前登基。

除了利物浦和曼城，老三萊斯特城占據前4的局勢也算穩固，復賽後的最大看點當屬「藍軍」切爾西能否穩住攸關下季歐冠門票的第4名，後有「紅魔」曼聯虎視眈眈。而本季表現平平的熱刺與兵工廠，則至少力拚擠入前6，拿到下季的歐霸聯賽門票。英超聯賽在台灣由《ELEVEN SPORTS》直播。

相對於英超冠軍毫無懸念，義甲則是五大聯賽中領先差距最小者，尤文圖斯在停賽前僅僅領先拉齊歐1分，兩隊都還剩12輪要踢，而且會在倒數第5輪正面對決，尤文的義甲9連霸絕非十拿九穩。

阿根廷帥哥狄巴拉罹患新冠病毒已經痊癒，代表尤文圖斯出戰義大利盃。（路透）

尤文圖斯也是新冠疫情的受害者之一，義甲聯賽就是因為尤文後衛盧加尼（Daniele Rugani）確診新冠，才宣布全面停賽，隨後確診還有陣中的法國世足冠軍國腳馬圖伊迪（Blaise Matuidi）與阿根廷帥哥狄巴拉（Paulo Dybala），狄巴拉還在社群網站透露自己一度呼吸困難的病情，讓球迷相當擔心。

幸好狄巴拉的病情已經痊癒，而且在義甲全面復賽之前，義大利足協先進行了義大利盃4強賽，狄巴拉也順利出賽，幫助尤文以0比0戰平AC米蘭，在兩回合對決中藉客場進球勝出，挺進到義大利盃決賽。

C羅（右）在義大利盃4強第2回合對AC米蘭罰丟12碼球，懊惱掩面。（美聯社）

C羅也踢了對AC米蘭的義大利盃賽，不過他在比賽中主罰12碼球，卻不幸失足射中門柱，幸好不影響尤文晉級。義甲復賽後的密集賽程，對35歲的C羅也是考驗，不過這位葡萄牙巨星一向以高自我要求著稱，問題應該不大。

(中時 )