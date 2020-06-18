老牌國農牛乳鬧雙胞，製作國農牛乳15年的天守實業董事長薛順德出面指出，「國農」商標在民國100年間輾轉登記在金玉時公司名下，持續授權給天守，不過去年年中，金玉時股東間出現糾紛，另一派股東的主導下，才會出現將「國農」再授權給另一間公司進行生產與銷售情況。

但薛順德指出，天守實業得繼續使用「國農」商標到民國118年止，未來將秉持著對所有經銷商及消費者的承諾，繼續以高規格的標準製造「國農」系列牛乳。

薛順德表示，天守實業雖對此雙重授權表達遺憾，然實在無法介入其他公司間內部糾紛，僅能繼續自我要求，貫徹品質的堅持。

天守實業也趁此機會向大家介紹未來將推出的新品「天守極乳」系列。透過長期調查與評估後，天守實業因應新一代小朋友的喜好與習慣，歸納出了包含原味、巧克力、果汁、麥胚芽、草莓等共五種口味牛乳。天守實業表示將順應現今講求健康的時代，規畫推出「減糖」的款式，讓大人小孩都能喝得更健康。

(中時 )