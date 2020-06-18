大陸電商近期盛事「618」大促正式登場，各家電商也紛紛報出最新銷售數據與紀錄，京東方面表示開場1小時時，京東金融交易額年增率達325％，京東支付的峰值也年增350％，同時開場2分鐘時京東直播的帶貨額破突破億元（人民幣，下同）關卡，同時白條交易額180秒破10億元，且1小時內京東房產線上諮詢量年增3倍。

據新浪財經報導，蘇寧易購也同步發佈618大促1小時戰報。根據蘇寧公佈的資料顯示，目前蘇甯易購全通路的銷售成長132％，零售雲銷售額成長431％。其中，蘋果、美的、格力、海爾、華為、小米等品牌都破億，入圍蘇寧618億元俱樂部。

在品牌銷售方面，京東方面也表示，手機品牌部分，蘋果手機成交額在5秒時間內便突破1億元；10分鐘內華為品牌成交額也年增超過300％；另在開售後的前10分鐘內，榮耀、小米、vivo、iQOO、OPPO以及一加也都取得成交額年增200％的成績。

(旺報 )