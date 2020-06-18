由於北京新發地批發市場的鮭魚砧板，近日爆發檢驗出新冠肺炎病毒事件，大陸國務院聯防聯控機制日前召開會議強調，要對全大陸農貿市場、餐飲場所及物流集中展開消毒，並對相關海鮮產品及市場進行安檢與新冠病毒應急監測，也因此出現大陸眾多市場紛紛下架鮭魚的情形。

據央視財經報導，近日走訪廣西南寧市鮭魚銷售市場就發現，大型商超的鮭魚產品已暫時下架；安徽合肥的某超市3家門店的所有鮭魚產品也已下架，同時還加強海鮮水產櫃檯的相關防疫消毒工作。

此外，像是江蘇南京市對農貿市場、生鮮超市、餐飲單位、水產品批發部等經營海鮮的單位也進行全面排查，觀察到南京某水產品市場10多家商戶已下架1500多公斤鮭魚，且在途運輸的鮭魚產品全部退回。

針對市場如何防範，也有南寧市的海鮮市場管理人員說，目前每個攤位要有個2乘2公尺的獨立空間玻璃櫃，裡面要裝紫光殺菌燈，且保持恆溫25度C以下，同時砧板最好換成熟食使用的PP塑膠材質，且每次使用時都要消毒。

(旺報 )