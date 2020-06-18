小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（18日）新聞重點。

【1】 北京近半封城 取消逾千航班

大陸官方昨日通報，16日單日新增33起本土新冠肺炎案例，其中高達31例來自北京。北京市疾控中心昨日示警「北京疫情還處於上升期」，不排除發病人數未來還會維持一段時間。大陸國家主席習近平已下令，要將疫情防控作為當前最重要、最緊迫的任務「始終跑在疫情的前頭」。

【2】 特殊情況 港人赴陸受審是選項

外傳港版「國安法」最遲於7月初通過並實施。全國人大常委譚耀宗昨日表示，北京擁有港版「國安法」案件的管轄權，而移交「涉案港人到大陸受審」可以是選項。而針對港警未來成立的新部門，香港保安局局長李家超強調，新部門在執法時將比「港英時代」警隊的「政治部」有更清晰的法律權限，並更加保障人權。

【3】商務客居家檢疫 14天減為5~7天

中央流行疫情指揮中心昨日宣佈，6月22日起，來台停留天數少於3個月的商務人士，若來自低感染或中低感染風險國家，入境後分別只要居家檢疫5天或7天，就可自費篩檢，經篩檢結果為陰性後，即可改為自主健康管理至入境後21天，並依行程表安排進行有限度的商務活動，較現行需要居家檢疫14天大幅縮短。

【4】杜紫宸批 這是史上次弱經濟團隊

經濟部長沈榮津內定接任行政院副院長，經濟部長職缺由次長王美花接任，中華大學講座教授杜紫宸指出，振興經濟是下半年最重要的工作，但目前傳出的財經內閣人事，可說是「史上次弱經濟團隊」：包括年逾70、刻薄挑剔的閣揆蘇貞昌；缺乏宏觀視野的副閣揆沈榮津和不熟悉產業的經濟部長王美花。

【5】經紀人搶口罩 費玉清一旁喊加油

費玉清（小哥）去年結束告別演唱會後，正式封麥引退歌壇，不過他的歌曲依然膾炙人口，〈一剪梅〉甚至暴紅到歐美，登上音樂串流平台Spotify，在挪威、芬蘭、紐西蘭、瑞典等地區熱播前3名，相關影片更超過1000個，儼然就是流量大神。僅管魅力風靡全球，仍有許多廠商、公益活動邀他復出，小哥經紀人奚宜17日直言不可能，他告別演唱會就是跟所有粉絲道別。

(中時電子報)