由於時代演變，過去被民間尊為「戲曲之神」的「田都元帥」，如今已擁有一大票藝人信徒，其中不乏天王、天后，所以又被稱為「演藝之神」；就連剛猛威武的宋江陣，也把田都元帥當成保護神！

田都元帥是唐朝家喻戶曉的樂官雷海青，相傳他出生後，被親人丟棄在田間，就在飲水將斷之際，突然出現幾隻毛蟹以濡沫餵食，讓他得以存活。後來族人將雷海青抱回撫養，他雖不太會講話，但從小就展現樂律天分，精通戲曲、南北管和西皮亂彈。

供奉田都元帥的「行德宮」，隱身在西門町附近的小巷中，讓前往參拜的藝人不必擔心被狗仔跟拍。（圖／黃耀徵攝）

民俗學者謝宗榮指出，雷海青由於受到唐朝宦官高力士力薦，有次在唐玄宗殿前演奏〈霓裳羽衣曲〉後，備受尊寵。西元七五五年（唐代天寶十四年）爆發「安史之亂」（由節度使安祿山與大將史思明發動，是唐朝由盛而衰的轉捩點），唐玄宗倉促避難後，安祿山遂在洛陽稱帝設宴慶賀，下令雷海青等人演出慶賀，雷海青卻託病婉拒。

田都元帥是藝人的守護神，金曲台語歌后李婭莎曾到廟裡參拜，祈求演藝生涯順利。（圖／報系資料照）

在安祿山點名「抱病也得來」的情況下，雷海青勉為其難出席，然而，當他看見安祿山在席間以狂言悖語恐嚇眾人，突然憤而將樂器摔到地上，並指著安祿山大罵，在場者無不驚愕莫名。雷海青因而遭到處斬。

雷海青的忠肝義膽，讓唐玄宗聞之動容，誥封雷海青為「天下梨園大總管」（梨園為戲班別稱，原是唐朝皇帝遊樂之所），並將其屍首遷回故鄉安葬，還蓋了一座祠堂紀念；宋高宗時，則加封雷海青為「大元帥」，隨著歷史的不斷演進，越來越多藝人祭拜雷海青大元帥，也就逐漸形成田都元帥的信仰。

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(中時電子報)