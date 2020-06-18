奉祀田都元帥的台北市萬華區「行德宮」管委會主持施見文指出，民間傳述，雷海青殉節後曾三次顯靈保駕，皇帝見遠方護駕的旗幟上有「田」字，遂封他為「田元帥」；不過，實際上當時是旌旗「雷」字的上半部（雨）被雲層遮蔽，話雖如此，卻更添加田都元帥傳奇性。

雖然宗教學者考證「都元帥」三字，代表唐朝位階最高的元帥，卻有人認為，田都元帥幼年曾生長於田地之間，因此應解讀成「田都」的元帥。民間則稱「田公元帥」、「田府元帥」或「相公爺」。普遍認為田都元帥聖誕為農曆六月十一日，但也有南部廟宇將聖誕訂在農曆六月十六日。

艋舺「行德宮」管委會主持施見文表示，田都元帥精通樂律，被尊為「戲曲之神」。（圖／黃耀徵攝）

由於田都元帥被奉為「戲曲之神」，如今更是許多藝人心中的「演藝之神」。奉祀田都元帥的信眾，幾乎都以「不吃毛蟹」表達崇敬，因為民間傳說指出，「田都元帥」幼時曾因故被棄置在田間，就在小嬰兒可能面臨缺水危機時，一群田間的毛蟹悄悄出現靠近田都元帥，並且以涎餵食田都元帥，後來家人發現田都元帥不見了、看到毛蟹聚集在附近也嘖嘖稱奇，由於毛蟹對於田都元帥可說有救命之恩，為了感念田都元帥，前往祭拜的藝人有都不吃蟹以示對元帥的尊敬。

台北市祭拜田都元帥最有名氣的寺廟就是「行德宮」，行德宮也是許多藝人常去祭拜的寺廟，但這間廟宇藏身在西門町後方的雅江街靜巷內，除了每五年舉辦的神明遶境活動，平時行事相當低調，廟內也看不到藝人參拜後留影的照片，因此知道藝人會常前往祭拜的民眾也不多。施見文透露，已故諧星豬哥亮、金曲台語歌后李婭莎都來行德宮參拜過，還有不少藝人的姓名他不便透露，也顯見田都元帥在藝人心中的分量。行德宮近年還前往福建協助田都元帥福建祖廟重建整理工作，也堪稱是兩岸宗教交流的盛事。

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(中時電子報)