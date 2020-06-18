人類對於銀河系的了解甚少，不過研究可從來沒停過，英國最新研究指出，正個銀河系最好有36個可以交流的「智慧文明」，但受限於時間、距離，人類可能永遠不會知道他們是否存在。

根據《富比世》報導，這項研究的主要作者英國諾丁漢大學工程學院助理教授偉思特比（TomWestby）表示，「以往估算外星智慧文明的方法，需要猜測外星生命價值，不過這些對於生命價值的觀點非常主觀，所以我們使用新的方式簡化這些假設，讓所得到的答案更加可靠。」

使用最嚴格的假設數據來估計，在銀河系當中最少有36個智慧文明存在，不過每個智慧文明距離都相當遙遠，平均相隔距離高達1.7萬光年，所以以目前科技來看並沒有辦法進行探測和通訊。

不過領導研究的諾丁漢大學天文物理學教授康塞爾斯（ChristopherConselice）提到另一個問題，就是這些銀河系當中的智慧文明能持續多久，「搜尋除了地球之外的文明，可以發現自身文明將持續多久的線索。」

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(中時電子報)