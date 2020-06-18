泰國曼谷（Bangkok）日前發生一起驚悚凶殺案，一名身穿POLO衫的中年男子陳屍在屋內，現場流了一地鮮血，更殘忍的是，他的生殖器還被狠狠割下。經警方調查指出，兇手正是男子親生女兒，幾個小時後便遭到逮捕，不過她的精神狀況明顯不穩定，全案目前仍在調查中。

根據《Sanook News》報導，當地警方於16日晚間8點接到報案指出，位在樂喜區（Lak Si）一棟公寓內發生命案，警方立即趕赴現場，發現58歲男子卡賽姆（Kasem）倒臥在一片血泊中，額頭處遭到利刃刺傷，下半身的短褲被人脫下，並且割除卡賽姆的生殖器，畫面相當駭人。

經調查證實，兇手為29歲女兒本雅妲（Boonyada），警方已於17日凌晨2點將其逮捕歸案，她坦承自己殺了人，不過犯案用的刀具已經被她隨手扔進路邊的垃圾桶中。由於本雅妲被逮後的精神狀態十分不穩定，暫時無法得知她的犯案動機，目前將其關押在警局。

事後，本雅妲的媽媽向警方表示，她與前夫早在多年前就已經離婚，不過因為對方的脾氣非常差，始終不敢讓女兒與其生父見面；此外，媽媽透露，女婿曾經性侵年僅10歲大的親生女兒，這恐怕是造成本雅妲精神不穩的原因之一，等到她後續情緒恢復平穩，將依法進行調查起訴。

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(中時電子報)