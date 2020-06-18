票券公會出現首位女性理事長。兆豐票券日前舉行理監事會議進行改選，兆豐銀前總經理，現為兆豐銀顧問楊豊彥正式將票券公會理事長職務交棒給現任兆豐票券董事長廖美祝，廖美祝也成為票券公會成立多年來，首位女性理事長。

而巧合的是，除了金管會主委黃天牧、央行總裁楊金龍兩大金融監理機關掌門人「系出同門」，都是政大銀行系校友之外，現在連銀行公會、證券公會、票券公會等三大金融同業公會的理事長，也是政大銀行系出身，三家公會理事長呂桔誠、賀鳴珩、廖美祝，均是政大銀行系友，其中，呂桔誠和廖美祝還是同學。

不只金融業、證券業，在票券業，政大銀行系同樣也是「系友滿天下」，其中，目前國內8家專營票券商，包括兆票、國票、華票、萬通等4家票券商、就出了4位來自政大銀行系的董事長、總經理，除了廖美祝之外，華票董事長吳正慶、國票總經理邱彥郎、萬通總經理賴永梁等四位董總級高層，均為政大銀行系友。

票券公會理事長過去以來一直都由「老三票」出任，包括先前楊豊彥、此次廖美祝均以兆豐票券代表身份出任，而兆豐票券多年來一直為老三票之中的「獲利王」，去年獲利亦高達26億。

倘若以金融業輩份來看，票券公會這些董總級的理監事成員平均年齡，大概是全體金融同業公會裡最大，除了兩家公股背景的兆豐票券董事長廖美祝，與合庫票券董事長郭昭良、以及台灣票券董事長林曉民相對年紀較輕之外，另外5家民營票券公司的董事長都已逾70歲，也因此廖美祝在受訪也笑說：「在這麼多資深前輩中要擔任理事長，壓力挺大的。」她也表示，公會是會員意見彙整溝通平臺，也是和主管機關溝通的橋樑，未來將對此盡力而為。

(工商 )