「我檢查之前根本沒有任何症狀，所以醫師跟我說肺部有3公分的腫瘤時，真的有點嚇到！」還不到40歲的丁小姐沒有抽菸習慣，平時煮飯的時間也不多，身體也沒有任何不舒服的症狀，但卻在一次住院檢查時，意外發現自己的左肺長了一顆3公分的腫瘤。

「我那次是被兒子傳染了A型流感後，因為病況比較嚴重醫師收住院，就在照了X光後，醫師看了片子竟然告訴我說，在左肺部發現了腫瘤，而且還不小，可能是肺癌。」丁小姐當下聽到也沒多想，趕緊依照醫師的建議又做了斷層掃描、正子攝影，切片之後確定是肺癌。

不抽菸、不煮飯，也沒有任何症狀的丁小姐，發現罹患肺癌時已經是第三期，讓她難以接受，後來經標靶治療，總算控制病情。（圖／丁小姐提供）

讓丁小姐比較沒辦法接受的是，最後竟然判定是第3期肺癌。「因為癌細胞已經跑到了對側的淋巴結，等於是擴散出去了，醫師評估無法用手術來解決癌細胞。」後來在醫師建議下，先使用了化療與放射線治療，但不幸的是，1年半後又發現了新的癌細胞。

「我當時的癌細胞中有驗出ALK基因（間變性淋巴瘤激酶），醫師建議開始用標靶藥治療，但第一代藥物吃了沒多久就開始出現抗藥性；接著改用第二代藥物，到目前兩年了，癌細胞算是有控制住。」因為控制狀況不錯，丁小姐打算回診時再問問看醫師，現在能不能開刀，徹底拆除這個不定時炸彈。

低劑量斷層掃描是初期肺癌的「照妖鏡」，高風險女性應定期檢查，才能及早發現與治療。（圖／新光醫院提供）

丁小姐自己沒有抽菸也不常煮飯，她覺得可能是小時候處在二手菸環境有關；但是她的兄弟姊妹也都有去做檢查，都沒有發現癌症。「也許是我基因比較不好，我都會勸我身邊親朋好友，最好要定期去做檢查，出門也要戴口罩，千萬別小看空汙的威脅！」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)