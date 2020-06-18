根據國民健康署的統計資料，台灣近10年來，罹患肺癌的比例男性成長了3成，但是女性卻成長了1倍，顯見肺癌對於女性同胞的威脅越來越大。台灣臨床腫瘤醫學會前理事長高尚志分析，除了有特別的基因型突變外，內分泌、空汙等也是很重要的因素。而隨著科技進歩，低劑量電腦斷層掃描就有如肺癌照妖鏡，可讓肺癌提早被發現。

高尚志說，人體本身就會分泌荷爾蒙，但研究顯示，某些女性荷爾蒙若分泌過多，體內細胞產生基因突變的機會也會增加；年輕女性分泌荷爾蒙能力旺盛，如果再接觸不當的環境，例如二手菸、油煙等，的確也會增加細胞癌化的可能。

另外還有這幾年受到重視的PM2.5。高尚志說，自從PM2.5問題被點出來後，醫學界對於肺癌發生有了新的認識與發現。「這種比頭髮直徑還要細28倍的懸浮粒子，會通過所有人體保護屏障，直接進入到細胞循環中癱瘓免疫系統，讓癌細胞不會被消滅並趁勢坐大。」

台灣癌症基金會執行長賴基銘呼籲，肺癌有家族化傾向，若家中有人罹患肺癌，更應定期篩檢，守護健康。（圖／萬芳醫院提供）

台灣癌症基金會執行長賴基銘則建議，如果有家族史、高風險群的女性朋友，最好在40歲後就要定期做低劑量電腦斷層，第1次檢查後，最好遵照醫師的建議定期回診，這樣才能及早揪出癌細胞，利用手術的方法根除。

台灣臨床腫瘤醫學會前理事長高尚志表示，近十年來台灣女性罹患肺癌的比例足足成長一倍。（圖／新光醫院提供）

賴基銘強調，目前在肺癌的治療上已經非常進步，從化療、標靶治療、免疫療法等等，甚至連末期肺癌也有多種藥物可以使用。「肺癌5年存活率已經從11%進步到現在27%，但我們並不滿意，所以率先加入國際肺癌聯盟(GLCC)，希望在2025年達成存活率倍增的目標！」

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(中時電子報)