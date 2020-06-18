台灣臨床腫瘤醫學會前理事長高尚志表示，「研究發現，年輕女性肺癌患者中，有比較高的比例帶有表皮生長因子受體EGFR（Epidermal growth factor receptor）與間變性淋巴瘤激酶 ALK（Anaplastic lymphoma kinase, ALK）融合基因，其中又以ALK基因在年輕女性、未抽菸者中較為常見。」

高尚志提醒，如果父母其中有1人罹患肺癌，子女會比一般人有高出5倍的風險。他在臨床上看過不少50歲前就發現肺癌的女性，幾乎都是沒症狀也沒有抽菸習慣。「這些年輕女性8成都是罹患非小細胞癌，這類肺癌通常生長得很慢，而且都是長在周邊；當出現長期咳嗽、喘、咳血等明顯症狀時，通常腫瘤都已經長得很大，治療已經來不及。」

年輕女性荷爾蒙分泌旺盛，若長期接觸二手菸，會增加細胞癌化的可能。（圖／周志龍攝）

至於讓女性可能得到肺癌的6大因素有：

1.家族史：特別是沒有抽菸習慣的女性，在家族遺傳的表現上特別明顯。統計顯示，父母親若有1人罹患肺癌，子女罹患肺癌的危險性增加5倍以上。

2.菸害：雖然女性抽菸者少，但身體卻比男性更容易受到影響。統計顯示，女性抽菸者甚至比男性抽菸者要多出2倍的機會得到肺癌。

3.炒菜油煙與廚房空調：高溫熱炒會產生大量變質的霧化油煙，如果加上空調不良，都讓婦女同胞暴露在致癌油煙的危險之下。

（圖／報系資料照）

4.空氣汙染：不論是室內燃香或是戶外的PM2.5，對於肺部來說都是極凶險的致癌物，平時就應該盡量避免暴露在這些環境下。

5.內分泌：女性因為基因的關係，較容易受到荷爾蒙影響，造成細胞容易癌化。統計顯示，較早停經的女性發生肺癌的機率比較低。

6.蔬果攝食不足：蔬果因為含有豐富的抗氧化物，可以對抗自由基與細胞氧化，進而降低癌化的風險。統計顯示蔬果攝取量越高，罹癌機率越低。

（圖／黃威彬攝）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)