從南投縣魚池鄉的日月潭往深山前進，抵達位於信義鄉的布農族老部落「巴庫拉斯」，遊人可跟著部落族人攀山越嶺、溯溪沖瀑，也能住進傳統的石板屋，感受布農族的山居歲月。

深山裡的巴庫拉斯，在布農族語的涵義是「河岸平坦、水源豐沛的好地方」，這裡曾居住著布農族五大社群之一的「卡社群」，日據時期為了方便管理，遷村至現在的雙龍、地利等地，其中以鄰近「雙龍瀑布七彩吊橋」的「雙龍部落」，較為大眾所熟悉。

近3層樓高的「弦月瀑布」，是到「巴庫拉斯」必訪的祕境。（圖／于魯光攝）

過去想要前往著名的「雙龍瀑布」，得先爬過有三千三百多個高低台階的「天時棧道」，才能近距離欣賞高聳絕壁和兩道飛瀑；如今全台最長、離河谷最深的「雙龍瀑布七彩吊橋」，將於六月二十日正式開放，走過吊橋跨越峽谷，既刺激又有看頭，溪谷裡的大小水瀑加上雙龍瀑布共七道飛流，呼應橋面上的七彩配色，不少遊客不遠千里而來，就是為了一睹吊橋風采。

天籟祭歌 八部合音

從「地利村」前往「巴庫拉斯」的路上，有一處曲流接近360度的「土虱灣」，是不少攝影愛好者捕捉美景的地方。（圖／于魯光攝）

走完吊橋，回頭前往「地利部落」的「達瑪巒劇場」，每逢周末，由一群老中青三代布農族人組成的「達瑪巒文化藝術團」，在此免費演出原始歌謠與傳統樂器，以短短的六十分鐘，呈現布農族的生命祭歌──聞名國際的八部合音，讓旅人感受無形而珍貴的文化遺產。

這樣就結束旅程當然不過癮，我們與「巴庫拉斯生態農莊」主人宋賢明約在地利村，再轉搭四輪傳動車入山，駛過蜿蜒顛簸的道路與布滿泥土石塊的羊腸小徑，最後停在一座狹窄鐵橋前，對生長在都市的我來說，這一路相當刺激。「為了維持巴庫拉斯的自然生態，我們堅持保留這段碎石古道的原貌，不讓柏油路長驅直入。」宋賢明解釋。

在戶外爐灶以柴燒炊熟米飯，是「巴庫拉斯生態農莊」的日常生活趣味。（圖／于魯光攝）

我們接著經由與濁水溪同步曲折的台十六線，翻山越嶺近二小時後，來到濁水溪中上游，再前往唯一通往巴庫拉斯的小路，這條小路即是清朝時開闢、最後一條橫貫中央山脈的「關門古道」，西起南投縣集集鎮，東至花蓮縣瑞穗鄉富源村，古道裡林木參天，石板屋遺跡散落其中。

在進入巴庫拉斯的一處彎道前，宋賢明笑著提醒：「過了這個彎，就到山的另一頭，完全沒有電信訊號喔！」果真這一轉，出現在眼前的，是樹林間悠盪的成群獼猴，牠們彷彿也知道，這裡是電磁波的結界。

溯溪漂流 諦聽自然

「巴庫拉斯生態農莊」女主人以自種的蔬果為食材，提供客人2天1夜的餐點。（圖／于魯光攝）

晚間下榻的巴庫拉斯生態農莊，原是石板屋遺址的中心點；三十年前和地方耆老結緣的宋賢明，請來部落族人重建年久失修的石板屋，並自架水力發電機、種植蔬果，帶領遊客體驗古老的人文景觀及原始山林。

濁水溪的水流經年累月地穿鑿、沖刷河床，留下鬼斧神工的痕跡。（圖／于魯光攝）

在濁水溪長達半年的枯水期，可順著河床上溯至「武界部落」，這段路即是冒險家口中的「五八公路」（從武界到巴庫拉斯），溪水經年沖刷的痕跡，令人驚嘆大自然的鬼斧神工。愛玩水的旅人可坐上橡皮圈玩「漂漂河」，聆聽流水潺潺與夾岸猿啼，或在溪邊尋找集金屬與石英於一身、象徵幸運的龍紋石喔。

冬季可在濁水溪體驗橡皮圈「漂漂河」的樂趣，到了夏季枯水期，則改至野溪「茂溪」遊玩。（圖／于魯光攝）

倘若腳力還行，不妨再往後山前進，走過山羌自由來去的獸徑、穿山甲築巢與山豬覓食的痕跡，大約三十分鐘便能一窺「弦月瀑布」，宋賢明說：「日據時期部落遷走之後，只有零星的族人會來此野炊、玩水。」

若幸運找到龍紋石，可請「巴庫拉斯生態農莊」老闆幫忙打上繩結作為紀念品。（圖／于魯光攝）

黃昏回到農莊，女主人升火煮飯，搭配自製南瓜醬拌蔬菜、白蘿蔔玉米煨湯，滋味甘醇；飯後大家圍著營火聊天喝茶，漸漸把心靜下來，諦聽動物夜間活動的聲響。旅行有時候是為了體驗不同城市的生活，而行走山林，遠離市區燈火與現代科技，徹底打開感官，則是一場與大自然共生的美好經驗。

雙龍瀑布七彩吊橋

地址：南投縣信義鄉光復巷（車輛請停在雙龍部落入口，再轉搭接駁車進入）

通往「雙龍瀑布七彩吊橋」沿途的石壁上，彩繪著部落文化與傳說。（圖／于魯光攝）

收費：現場不售票，須事先在「南投好好玩售票系統」網站或App購票；全票100元、優待票70元（含門票與交通接駁）。

達瑪巒文化藝術團

地址：南投縣信義鄉地利村開信巷101號

電話：（049）274-1254

每逢周末下午，地利村的「達瑪巒劇場」都有免費演出。（圖／部落客劈腿女孩Yaya提供）

時間：每周固定於周六14：00至15：00與周日13：30至14：30免費演出

巴庫拉斯生態農莊

地址：南投縣信義鄉地利村開信巷100號

電話：（049）277-8330

重建後的石板屋，分隔成多個房間，最多可入住20位客人。（圖／于魯光攝）

價格：每人2,300元（ 2天1夜，含1泊4食與親水、生態導覽行程），由於該農莊為巴庫拉斯目前唯一民宿，請務必預約。

前往南投巴庫拉斯

開車：走國道3號下「名間交流道」，沿台16線經水里鄉往信義鄉方向，約1.5小時至地利村，再由事先約好的巴庫拉斯生態農莊主人以四輪傳動車接駁。

搭車：搭火車至「水里車站」後，轉搭員林客運6730或6732路線，在「安村站」下車，再由事先約好的巴庫拉斯生態農莊主人接駁。

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(中時電子報)