波頓新書曝川普親口要習近平幫忙 贏得2020大選

儘管美國總統川普無論在新冠肺炎疫情，南海問題，或是中美貿易談判上，對外都對北京採取強硬的態度。但美國前國安顧問波頓（John Bolton）在新書中卻驚人地揭露，這位白宮主人去年6月親口要求中國大陸國家主席習近平，幫忙他贏得2020年總統大選。

據CNN與BBC新聞網17日報導，波頓在預定6月23日出版，名為《事發機要室：白宮回憶錄》（The Room Where It Happened: A White House Memoir）的新書中說，去年6月川普在大阪舉行的20國集團（G-20）高峰會中，令人震驚地轉移話題，和習近平提起2020年美國總統大選。當習近平答應，在貿易談判中將農產品列為優先項目時，川普隨即大讚他是「中國史上最偉大的領導人」。

波頓說，當時川普強調，對美國大選結果來說，美國農民，還有中方增加採購大豆和小麥的重要性。後來川普又把話題轉回中美「3500億美元（約10兆）的貿易不平衡」上，提議美方不會加徵關稅，但力求北京要盡量多買美國農產品。

然而，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）周三反駁波頓的說法，稱川普「根本沒有」要習幫忙連任。

另一方面，據《華爾街日報》（Wall Street Journal ）報導，波頓在書中說，川普受投資中國大陸而致富的華爾街金融家影響，對台灣並不友善，他常喜歡指著麥克筆尖說「這是台灣」，然後指著白宮橢圓形辦公室的總統辦公桌說「這是中國」。波頓友台立場鮮明，他對川普的態度感嘆道，美國對民主盟友的承諾和義務竟淪落到這種地步。

而就在美中貿易戰開打近半年之際，雙方領導人在2018年12月的G20布宜諾斯艾利斯峰會中見面，習近平在晚宴上說，希望能和川普再合作6年。而這位白宮主人回答道，有人說，美國憲法有關總統只能連任一次的限制應該廢除。接著習近平表示，美國選舉太多，他不希望別人取代川普，而川普則點頭以示認同。

(中時電子報)