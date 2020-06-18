說好的梅雨來不來？代理氣象局長鄭明典一句「可能二度入梅」，引爆氣象界激烈交鋒，並不排除本月20日會有梅雨鋒面，但最新觀測顯示，南方高壓勢力持續增強，鋒面下不來台灣，降雨將會落在長江流域、日本、韓國，氣象專家賈新興研判，台灣可能在5/28就算出梅了，但結論仍有待本月底確認。

賈新興昨在臉書上提到，一周前曾預估6/20-6/24出現有利梅雨建立的環境指標，但當時說明要視太平洋高壓的強弱而定，現在有最新觀測資料顯示，南方的太平洋高壓勢力持續偏強，使得梅雨鋒面下不來了，梅雨鋒面的主要降雨區位於長江流域/日本/韓國。也就是說，台灣可能不會「二度入梅」了。

賈新興解釋，台灣主要受到太平洋高壓西南側的西南風為主，因此西風指標於6/20後持續大於0，不過因為渦度的指標在6/26前都是小於0，因此台灣天氣相對穩定，高溫的天氣至少持續至6/22。因為西南風影響水氣略偏多，所以6/21雲嘉地區下午兩點至四點半之間雲量可能有一點多，但得碰運氣了。至於6/21雲嘉下午的天氣如何，會再隨時更新。

最後賈新興說，如果6/20-6/24這波下不來，那麼今年從實際的梅雨指標來看，可能在5/28就算出梅了，最終的認定就等6月過完後的資料，再作進一步確認。

(中時電子報)