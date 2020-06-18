永慶加盟品牌之一的台慶不動產上半年南台灣再展近10店，全台穩健邁向250店，在新冠肺炎疫情的衝擊下績效持續向上攀升，不僅業績較去年同期成長超過2成，聯賣業績也較去年同期成長近5成。

台慶不動產宣布加入永慶集團「實價登錄3.0」行列，自6月開始，台慶不動產全台門店都能索取揭露至門牌的「成交房價一覽表」，台慶不動產官方網站也查得到最透明、精準的成交行情。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成分析，數據會說話，永慶房屋的上店客在「誠實房價報告書」上線後2個月內成長近3成！這個現象反應消費者對透明房價的需求，也顯示透明資訊是贏得客戶信賴與認同的重要關鍵，對店東的永續經營更有正面的助益。「實價登錄3.0」在永慶加盟三品牌陸續上線後，也陸續對加盟店的業績帶來正面的影響，推測是詢問度增加的原因之一。

台慶不動產挾著永慶房產集團在科技平台及數位服務工具的優勢，提供消費者精準且符合需求的物件、即時正確的資訊與服務，加上跨區域、跨縣市、跨品牌的深度聯賣，協助加盟店東穩健經營，吸引眾多加盟店東爭相加入，尤其在南台灣，台慶不動產店數持續攀升，今年上半年南台灣再展近10店，穩坐「台南灣第一品牌」的寶座。

(時報資訊)