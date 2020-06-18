根據台灣證券交易所統計，今天總計有台積電(2330)等5檔上市公司除息交易，將影響大盤指數22.1點。

今天除台積電外，還包括：美亞(2020)敦陽科(2480)中再保(2851)福興(9924)等4檔股票除息交易，其中台積電發行市值將減少約648億元，占發行量加權股價指數約21.5點，這5檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約22.1點。

(時報資訊)

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