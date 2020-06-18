老爺知（5704）股東常會通過2019年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利0.8元，董事會定7月6日除息。展望後市，公司預期上半年營收將低於預期15％，隨著下半年國旅需求明顯提升，將致力維持目標平均房價，以達成原定營收目標為首要任務。

老爺知在2017年底完成客房改裝後，營運表現穩步回升，2019年營收達3.53億元，年增7.9％，創近19年高點，毛利率39.27％、營益率10.45％雙創近4年高點。稅後淨利0.33億元，年增達65.56％，每股盈餘（EPS）0.86元，亦雙創近4年高點。

老爺知去年單季營運均維持獲利，全年平均住房率自71.82％提升至73.65％，平均房價年增6.45％至3930元，平均客房產值（Rev PAR）2894元，年增9.16％。全年營收達成率105.52％、獲利達成率120.61％，均優於公司預期。

老爺知2020年首季營收創1.02億元次高，季增6.96％、年增6.72％。稅後淨利0.2億元，季增達1.27倍、年增42.87％，每股盈餘0.52元，分創近16年半、近20年新高。平均住房率衝上80.38％，平均房價年增5.45％至4429元，平均客房產值年增9.64％至3560元。

老爺知首季旺季營運暢旺，主要受惠1月營收年增31.32％、創近5年高點帶動，2月營收亦年增1.27％。惟受步入淡季及新冠肺炎疫情衝擊，3月營收年減達15.71％，4月營收年減26.2％、下探22月低點，營運仍難逃衝擊。

不過，隨著國內疫情趨緩、民眾外出旅遊意願回升，老爺知5月自結營收2303萬元，月增20.82％、年增12.55％，表現打底回升。累計1～5月營收1.45億元，年增1.6％，較前4月衰退0.23％恢復成長、創近19年同期新高。

老爺知表示，上半年受疫情影響，國內及海外來台團體客源遠低於預期，所幸客源結構以國內散客為主，預估上半年營收落後預期約15％。展望後市，預期下半年海外旅客仍低於預期，但國旅需求將明顯提升，將致力維持目標平均房價，以達成原定營收目標為首要任務。

(時報資訊)