台灣集中保管結算所17日召開股東常會，通過2019年財報及盈餘分配案，決議配息3.5元、配股0.25元，合計派利3.75元。展望今年，集保除持續優化既有業務外，亦將積極透過大數據、區塊鏈、雲服務等資訊技術來推動數位金融服務，並加強資通安全維護。

集保2019年合併營收53.45億元，年增0.15％，惟受營業費用年增3.41％影響，營益率自53.45％降至51.93％。加上業外收益微減0.58％，歸屬母公司稅後淨利25.14億元，年減3.09％，每股盈餘（EPS）6.62元，低於前年6.83元。

集保多年來致力深耕多角化經營，業務已遍及證券、期貨、基金、固定收益等金融商品。在公司治理、平台經濟、國際化等服務方面，歷經多年努力也陸續開花結果，去年繳出大躍進成長佳績。

集保指出，「集保e存摺2.0」APP跨出既有證券存摺服務範疇，以單一數位軟體提供跨資產、跨帳戶的整合查詢服務，並將個別帳戶庫存資產餘額換算市值呈現，為業界首創的資產管理整合服務，截至6月10日止，「集保e存摺」已逾126萬戶完成安裝。

其次，集保優化商業本票登錄系統，提供加值服務、強化資安防禦能力，2019年全市場商業本票採電子登錄發行餘額約70％、年增達6成，使用家數更倍數成長，有效提高短期票券初級市場發行效率。

再者，集保旗下基富通執行的「好享退」全民退休自主投資實驗計畫，鼓勵國人採用定期定額降低市場投資風險，推出後深獲民眾認同、已有超過4萬人實際參與扣款，今年希望能延續熱度，使民眾的退休準備能更加完善。

公司治理方面，集保推出「公司投資人關係整合平台」，將ESG評分概念介紹給我國上市櫃公司，並於去年10月舉辦線上研討會，邀請上市櫃公司與研究機構直接對話，扮演接軌橋樑、提升台臺灣公司治理接軌國際。

平台經濟方面，集保建立各種公共平台，協助證券商、股務單位法令遵循及內控執行，並協助政府建立「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」及「公司負責人及主要股東資訊申報平台」，促使我國去年在亞太防制洗錢組織第三輪實地相互評鑑中獲得最佳等級的「一般追蹤」。

此外，集保以大數據分析技術，設計互動式「票券市場」及「基金市場」監理系統，提供主管機關即時互動的監理資訊，有效發揮大數據綜效。國際化方面，集保董事長林修銘去年當選亞太地區集保組織（ACG）副主席，並代表ACG擔任世界集保組織董事會成員。

同時，集保響應政府新南向政策，去年11月與泰國集保、韓國集保公司合作舉辦首屆「投資人服務國際研討會」，邀集產業專家及ACG會員，分享創新多元的股東會服務，提升我國資本市場國際能見度。

集保董事長林修銘表示，集保是數據公司，更是資本市場公共資料中心。未來將透過跨界、跨業、跨境整合，運用核心業務能力重塑金融資料價值，打造數位創新生態系，並推動接軌國際，壯大台灣資本市場。

(時報資訊)