台灣鋼鐵集團旗下扣件大廠春雨(2012)昨(17)日召開2020年股東常會，決議配發每股現金股利1.2元，除息交易日為7月3日，發放日為7月31日；維持過去超過七成的高配息率，若以17日收盤價17.55元計算，現金殖利率約6.8%。

春雨董事長林輝政表示，隨著歐美等各大市場陸續解封，各鋼廠的外銷接單有逐步升溫趨勢，從近期中國鐵礦砂價格強勁反彈，創下從去年9月以來新高，可以嗅得終端需求回春先機。市場樂觀預期，中鋼主力鋼材熱軋每公噸未來有機會大漲1,000元以上，代表經濟最差的狀況已經過去，扣件市場需求將會逐步回溫。

春雨董事長林輝政表示，在新冠疫情的衝擊下，今年總體大環境雖將較去年險惡，但經營團隊會更加以兢兢業業的態度，做好準備以因應各種挑戰。

林輝政進一步表示，公司將持續採全球佈局分散風險並與集團企業穩健合作，在生產與銷售端同步精益求精，同時投入開發高值化特殊品扣件，積極爭取訂單提升稼動率與毛利率；另方面，除依原計畫開拓特殊鋼種球化線材市場開拓外，亦將開發組合件之新產品、新客戶與新市場，致力朝「世界級建築扣件大廠」與「世界級高端扣件大廠」二大願景目標前進。

春雨2019年合併營收為93.33億元，年減5.14%，稅後淨利5.34億元，年減5.63%，每股稅後盈餘(EPS)為1.6元，主要受到中美貿易戰影響，中國及歐美客戶均降低庫存水位，造成該區需求疲弱，以致影響整體營收與獲利表現。春雨透過分散區域、擴大國際分工的多元經營，每股獲利維持在1.6元，表現相對穩健。

(時報資訊)