高雄前市長韓國瑜被罷免後，各界仍關注他一舉一動，會如何規劃，韓家好友、國民黨立委許淑華近期接受港媒專訪表示，因為韓國瑜非常掛念已故議長許崑源的後事，所以會等到許出殯後，再回雲林沉澱休息，並可能將安排「感恩之旅」，但不會在短時間內進行。

據港媒《中評社》18日報導，各界好奇，「韓國瑜卸下高雄市長職後，會何去何從？」許淑華表示，就她了解，韓目前唯一打算，就是等許崑源議長6月27日出殯後，回雲林老家好好休息一段時間，且韓將為許送行，視為其在「高雄的最後任務」。

許淑華也重申，對於雲縣府有意延攬韓國瑜擔任縣政顧問，韓已很明確表達，「短期內不接受任何職務聘任，也無意從事政治活動」，韓很清楚，「現階段任何舉措都會被放大檢視，對國民黨未必是好」。許淑華也透露，回到雲林休息沉澱一段時間後，「韓國瑜將安排感恩之旅，親自拜會先前在競選期間以及協助高雄市政的人士」，避免遭有心人士刻意解讀。

而韓國瑜也在昨天生日期間在雲林宴請前市府小內閣團隊，各局處首長特別從各地趕到雲林，一起為韓國瑜慶生，也表達對老長官的最大支持。

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(中時電子報)