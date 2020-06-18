今年上半年股市受新冠肺炎疫情及全球股災衝擊，大盤發行量加權股價指數由1月17日收盤12,090點下跌至3月19日波段低點8,681點，截至6月16日已回升至11,511點。而觀察台灣指數公司所編製指數，已有7檔指數領先加權指數於近日創歷史新高，分別為「中小型A級動能50報酬指數」、「中小型公司治理報酬指數」、「中小型精選50報酬指數」等三檔中小型股指數，「特選世代行動通訊報酬指數」、「台灣5G報酬指數」二檔產業主題型指數，及以價值因子投資方法設計的「價值投資報酬指數」、以近期初次上市上櫃IPO股票所編製的「台灣IPO報酬指數」。

台灣指數公司表示，從3月19日低點到6月11日，加權股價指數報酬率為33％，但這7檔指數報酬率都超過40％，又以「中小型A級動能50報酬指數」報酬率49.57％居冠。「中小A級動能50報酬指數」投資策略期以系統性規則實現動能因子投資，建構具成長趨勢的成分股組合，目前已有富邦台灣中小ETF(00733)追蹤該指數。

因子投資指數方面，「價值投資報酬指數」透過財務指標篩選符合標準的上市股票，再以近期本益比與5年平均本益比的差距篩選價值被低估的股票，截至5月底指數年化殖利率約8.03％，表現非常突出。

國際機構Style Analytics最近研究指出，從月均報酬之相關係數觀察，新冠肺炎疫情與2008年全球金融危機市場下跌時較相似，參考全球金融危機時市場復甦時的表現，殖利率與價值因子之月均報酬表現較其它因子佳。「價值投資報酬指數」從3月19日低點到6月11日報酬率達49.42％居次。

以行動通訊為產業主題的「特選世代行動通訊報酬指數」，篩選符合流動性條件及財務穩健度之行動通訊產業市值前十大個股，以表彰台灣行動通訊重要上市股票組合投資績效表現；目前已授權富邦證券發行「富邦行動通訊N」(020012)，為目前國內市場發行規模最大的ETN。另一行動通訊產業主題「台灣5G報酬指數」由統一證券取得授權，已申請發行ETN。

(時報資訊)